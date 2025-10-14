  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Tofaş CEO'su Elordu duyurdu: Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verilecek
Tofaş CEO'su Elordu duyurdu: Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verilecek

Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, katıldığı programda Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modeli Fiat Egea Sedan'ın üretiminin 2026 yılının haziran ayına kadar sonlandırılacağını duyurdu.

TOFAŞ CEO’su ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, CNBC-e’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

"2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz"

Eroldu, 2015 yılından bu yana 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretiminin sonuna gelindiğini belirterek, "Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz" diye konuştu.

Tofaş CEO'su Elordu duyurdu: Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verilecek - Resim : 1

"Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden SUV araçlara kayıyor"

Üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da belirten Eroldu, "Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea'nın başarısı doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı.

10 yılda 700 bin satış

Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, 1 milyon 350 binlik toplam üretimin içinde çok büyük bir başarı. Bu da Türkiye'de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Tofaş CEO'su Eroldu, yeni dönemde müşteri beklentilerini merkeze alan, SUV segmentine yönelen stratejik bir dönüşüm planladıklarının da altını çizdi.

