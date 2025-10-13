TOFAŞ CEO’sundan Stellantis açıklaması: Birleşme olmasaydı bile yatırıma devam edecektik

TOFAŞ CEO'su ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, hafif ticari araç yatırımları ve Stellantis birleşmesinin etkileri hakkında konuştu.

'Birleşme olmasaydı da yatırıma devam edecektik'

TOFAŞ CEO'su Eroldu, CNBC-e'de Emre Özpeynirci'nin sunduğu Oto Ekonomi programında soruları yanıtladı. Eroldu, hafif ticari araç yatırımları ve Stellantis birleşmesinin etkileri hakkında konuştu.hafif ticari araç üretimiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Ticari araç yatırımları son derece önemli yatırımlar. Bu araçlar uzun dönemli araçlar. 2001'de dobloyla müşterimizi buluşturmuştuk, 2023'e kadar da devam etti. Stellantis, Peugoet, Citroen birleşmesi olmasaydı da biz doblo yatırımına devam edecektik. Doblo'nun performansından da dolayı Avrupa'daki birincilik sıramızı kaybederek ikinciliğe düşmüştük. Şimdi K9 ile birlikte Türk otomotiv sanayinin hafif ticari araçlar bölümünde Avrupa'da en çok üretimin yapıldığı ülke olduğunu göreceğiz. Türkiye bu anlamda önemli bir pazar. TOFAŞ için de hafif ticari araç önemli bir bölüm."

'Fabrika kapasitesini doldurabilirsek dengeli bir TOFAŞ yaratmış olacağız'

TOFAŞ'ın geleceğe yönelik stratejilerine değinen Eroldu, şöyle konuştu:

"Tüm markaların bir araya gelmesinden müşterinin daha fazla faydalanması lazım. Çünkü daha büyük bir ölçek yakaladık. Böyle olunca hizmet yelpazemizi daha da geliştirip, müşteriye sadece sattığımız ürünlerle değil ürün yanındaki başka hizmetlerle de yaklaşabiliriz. TOFAŞ ve Koç yerli üretime her zaman önem veren kurumlar. Biz de fabrikanın kapasitesini doldurabilirsek önümüzdeki dönemlerde o zaman daha dengeli bir TOFAŞ olacak. Hem ithalatı hem de üretimi olan dengeli bir TOFAŞ yaratmayı hedefliyoruz.

'Markaların her biri kendi bağımsızlıkları içinde çalışıyor'

Eroldu, Stellantis bünyesindeki markaların işleyişine ilişkin olarak ise, "Markaların her biri kendi bağımsızlıkları içinde çalışıyorlar. O açıdan başarılı bir entegrasyon da oldu" ifadelerini kullandı.