Tofaş, Renault ve Bosch üretime ara veriyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye otomotiv üretiminin merkezlerinden Bursa'da yaz dönemiyle birlikte fabrikalarda planlı üretim duruşları başlıyor. Kentin önemli otomotiv üreticisi Tofaş, Oyak Renault ve Bosch Fren Sistemleri, çalışanların yıllık izinlerini kullanması ve üretim hatlarında bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla üretime belirli süreyle ara verecek. Tofaş’tan yapılan açıklamaya göre fabrikada üretim 24 Temmuz-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında duracak. Bu süreçte üretim bantlarında planlı bakım ve revizyon çalışmaları yürütülürken, çalışanlar da yıllık izinlerini kullanacak. Fabrikanın 17 Ağustos'ta yeniden üretime başlaması planlanıyor. Bosch Fren Sistemleri de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, fabrikada üretimin 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında duracağını açıkladı. Şirket, bu dönemde yıllık izin uygulamasının yanı sıra periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceğini, üretimin ise 10 Ağustos'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

Bakım ve izin dönemi

Otomotiv sektöründe büyük üreticiler, yaz aylarında üretim hatlarını belirli sürelerle durdurarak hem çalışanların yıllık izinlerini kullanmasını sağlıyor hem de üretim tesislerinde bakım, revizyon ve modernizasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tofaş, Oyak Renault ve Bosch’un açıkladığı üretim araları da sektörün her yıl uyguladığı bu planlı programın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Tofaş, üretim molasına güçlü finansal sonuçlarla giriyor. Şirketin 2026 yılı ilk çeyrek net satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 34 milyar TL'den 100 milyar TL'ye yükselirken, yıllık bazda yaklaşık yüzde 187'lik artış kaydedildi. Stellantis iş birliğiyle birlikte üretim hacmini artırmaya hazırlanan şirketin yılın ikinci yarısında kapasitesini yükseltmesi ve yeni istihdam oluşturması bekleniyor. Planlı üretim duruşlarının ardından her iki fabrikanın da ağustos ayında yeniden tam kapasiteyle üretime dönmesi öngörülüyor.

“Oyak Renault 25 Temmuz'da üretimi durduruyor”

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara yapılan bilgilendirmeye göre, Oyak Renault Fabrikası'nda üretim 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 23.30 itibarıyla duracak. Planlamaya göre üretim faaliyetleri, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 23.00 itibarıyla yeniden başlayacak. Şirket tarafından "2026 Revizyon Dönemi Çalışma Düzeni" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 31-32-33-34 hafta çalışma düzeni programı şu şekilde uygulanacaktır. Araç Fabrika Direktörlüğü departmanlarında ve ilgili yan birimlerinde, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 23.30 itibarıyla üretim yapılmayacak olup, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 23.00 itibarıyla üretime başlanacaktır."