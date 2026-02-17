Tofaş temettü kararını duyurdu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) tarafından 17 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde kâr payı (temettü) dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 8.353.933.000-TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Kârı” elde edildiği, Kâr Dağıtım Politikası, uzun vadeli strateji, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca hazırlanan kâr dağıtım önerisinin genel kurula sunulmasına karar verildiği belirtildi.

TOFAŞ temettü 2026 ne kadar ve ne zaman dağıtılacak?

Buna göre şirket, 23 Mart 2026 tarihinde hak kullanımı olmak üzere hisse başına brüt 20 TL, net 17 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verdi. Böylece temettü verimi son fiyata göre yüzde 5,96 olarak gerçekleşti.

TOFAŞ 2025’te ne kadar kâr açıkladı?

Tofaş 2025 4. çeyrekte 3,17 milyar TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde 5,29 milyar TL net kâr açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin net satış gelirleri 125,68 milyar TL, FAVÖK’ü ise 4,58 milyar TL olarak kayıtlara geçmişti.

Şirketin 2025’in tamamındaki net kârı ise yıllık bazda %22 artışla 8,35 milyar TL’ye yükselmişti. Ayrıca Tofaş 2025’i 332,24 milyar TL’lik net satış geliri ve 9,99 milyar TL’lik FAVÖK ile kapatmıştı.

Tofaş son 5 yılın 5’inde de temettü ödemesi gerçekleştirmişti. Şirket en yüksek temettü verimine ise %8,87 ile 2021’de ulaşmıştı. Tofaş 23 Mart 2021’de hisse başına net 2,55 TL temettü ödemesi yapmıştı.