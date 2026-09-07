Tofaş’ın Bursa’da üreteceği Ram ProMaster City’ye ABD’den ödül

EKONOMİ (BURSA) - Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nda üretimine başladığı K0 kodlu orta boy hafif ticari araç ailesinin Kuzey Amerika versiyonu Ram ProMaster City, ABD’de önemli bir ödül kazandı. Green Car Journal tarafından “2027 Commercial Green Car of the Year – 2027 Yılının Ticari Yeşil Aracı” seçilen model, 2027 yılından itibaren Tofaş tarafından Bursa’da üretilerek Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek. Ödül değerlendirmesinde çevresel özelliklerin yanı sıra ticari araç kullanıcılarının öncelik verdiği fonksiyonellik, çok yönlülük, güvenlik, değer ve tasarım kriterleri dikkate alındı. Green Car Journal editörleri, ProMaster City’nin özellikle profesyonel kullanıcılar ve filo müşterileri için sunduğu boyut, kapasite ve kullanım kolaylığını öne çıkardı.

Kuzey Amerika’ya 230 bin adet ihracat hedefi

Ram ProMaster City’nin aldığı ödül, Tofaş’ın Kuzey Amerika pazarına dönüş projesi açısından da önem taşıyor. Daha önce Doblo ile ABD’ye ihracat gerçekleştiren Tofaş, K0 ailesiyle bu pazara yeniden girmeye hazırlanıyor. Toplam 386 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen K0 ürün ailesinde 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adet üretim planlanıyor. Üretimin 230 bin adetlik bölümünün 2027’den itibaren Kuzey Amerika’ya ihraç edilmesi hedefleniyor. Stellantis bünyesinde FIAT Scudo, Opel Vivaro, PEUGEOT Expert ve Citroën Jumpy modellerini kapsayan K0 ailesinin Kuzey Amerika versiyonu, Ram ProMaster City adıyla pazara sunulacak. K0 projesi, Tofaş’ın Bursa’daki üretim ve Ar-Ge kabiliyetlerinin küresel ölçekte kullanımını da güçlendirirken, şirketin Stellantis üretim ağı içindeki konumunu pekiştirmesine katkı sağlayacak. Projeyle birlikte Tofaş’ın hafif ticari araç üretimindeki kapasite ve ürün çeşitliliğini artırması, ihracat pazarlarını genişletmesi ve Türkiye’nin küresel hafif ticari araç üretimindeki rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.