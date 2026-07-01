Tofaş'ta bir dönem sona erdi: Fiat Egea Sedan'ın üretimi durdu

Türkiye otomotiv sektörünün en uzun soluklu modellerinden biri olan Fiat Egea Sedan için üretim resmen sona erdi.

Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015 yılından bu yana üretilen model, 30 Haziran 2026 itibarıyla son kez üretim bandından indirildi.

Böylece yıllarca satış listelerinde zirvede yer alan Egea Sedan için yaklaşık 11 yıllık üretim süreci tamamlanmış oldu.

Üretim süresi uzatılmıştı

Tofaş, daha önce yaptığı açıklamada Fiat Egea Sedan'ın üretiminin 2025 yılı sonunda sona ereceğini duyurmuştu.

Ancak modele yönelik talebin sürmesi ve üretim planlamasındaki değişiklikler nedeniyle üretim takvimi Haziran 2026 sonuna kadar uzatılmıştı.

Beklenen tarih gelirken, Bursa fabrikasında üretilen son araç da çalışanların alkışları eşliğinde üretim bandından indirildi.

Model, satışa sunulduğu dönem boyunca birçok kez yıllık satış liderliği elde etti.