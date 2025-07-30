TOFAŞ’tan ilk yarıda 95 milyar lira gelir

ESRA ÖZARFAT

BURSA - TOFAŞ Türk Otomotil Fabrikaları A.Ş. ikinci çeyrek ara dönem faaliyet raporunu yayımladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 5,2 büyüyerek 607.977 adede ulaştığı kaydedildi. Otomobil satışları yüzde 5,4 artışla 488.003 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 artışla 119.974 adet olarak gerçekleşti. Tofaş’ın toplam perakende satışları ise yüzde 2,5 azalışla 159.299 adet oldu. Bu sonuçla şirketin hafif araç pazarındaki payı 1,5 puan düşerek yüzde 26,2 seviyesine geriledi. Binek araç segmentinde Tofaş’ın perakende satışları yüzde 9,8 düşüşle 105.837 adet olurken, pazar payı yüzde 21,7’ye indi. Buna karşılık hafif ticari araç satışları yüzde 16,1 artarak 53.462 adede yükseldi ve bu segmentte pazar payı yüzde 44,6’ya çıktı.

İç pazarda artış, ihracatta gerileme

Tofaş’ın iç piyasa satışları, Stellantis-Türkiye’nin konsolidasyon etkisiyle yüzde 31,5 artarak 98.527 adede ulaştı. Ancak dış piyasa satışları yüzde 33,2 düşüşle 17.376 adet oldu. Toplam satış adedi ise yüzde 14,8 artarak 115.903 adede yükseldi. Şirketin üretim hacmi 2025 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 azalarak 59.450 adet oldu. Üretimdeki bu daralma, ihracat performansına da yansıdı. Tofaş’ın toplam satış gelirleri yüzde 16,9 artarak 95 milyar 98 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net kâr 1 milyar 602 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği yatırımlar ise 3 milyar 826 milyon TL seviyesinde oldu.

Fabrikada üretime geçici ara

Tofaş, Bursa fabrikasında 28 Temmuz – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yıllık izin dönemine giriyor. Bu süreçte üretime geçici olarak ara verilecek ve sadece planlı bakım-onarım çalışmaları nöbetçi personel ile sürdürülecek.