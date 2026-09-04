Togg 1,3 milyon liralık T6X ile Türkiye ve Avrupa'da çıkışı yakalayacak

Emre Özpeynirci, Togg’da aynı anda yaşanan iki önemli gelişmenin şirket açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, “Bir tarafta uzun süredir beklenen daha ulaşılabilir fiyatlı model geliyor, diğer tarafta ise ortaklık yapısı tamamen değişiyor. Bu iki gelişme, Togg’un ticari ve yönetimsel olarak yeni bir faza geçtiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özpeynirci, Oksijen TV'de yaptığı yayında Togg’un kuruluşundan bugüne ortaklık yapısında önemli değişiklikler yaşandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu hikâyeyi anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. Yerli otomobil fikri ilk olarak 2012 yılında gündeme gelmişti. Ancak o dönemde proje karşılık bulmadı. 2017 yılında ise proje elektrikli otomobil vizyonuyla yeniden gündeme geldi ve Beştepe’de beş ‘babayiğit’ açıklandı. Anadolu Grubu, Kıraça Holding, Vestel, Turkcell ve BMC projeye ortak oldu.”

“İlk babayiğitler masadan birer birer ayrıldı”

Togg’un ortaklık yapısının zaman içinde değiştiğine dikkat çeken Özpeynirci, ilk ayrılığın Kıraça Holding ile yaşandığını belirtti.

“İnan Kıraç’ın sahibi olduğu Kıraça Holding projeden çekildi. Daha sonra TOBB yüzde 8 hisseyle ortaklığa dahil oldu. Diğer ortaklar ise yüzde 23’er payla yollarına devam etti. BMC tarafında da sahiplik değişti. Etem Sancak döneminden sonra şirket Tosyalı Holding’e geçti ve Fuat Tosyalı, Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kadar yükseldi.”

Vestel ve Anadolu Grubu’nun yüzde 23’er hisselerini devretme kararının ise Togg açısından en büyük ortaklık değişimlerinden biri olduğunu vurgulayan Özpeynirci, şunları söyledi:

“Bu hisselerin bir kısmını Türkiye Varlık Fonu, bir kısmını ise Turkcell alacak. Burada kritik nokta şu: Türkiye Varlık Fonu zaten Turkcell’in de en büyük hissedarlarından biri. Dolayısıyla işlemler tamamlandığında Togg’un ezici çoğunluk hissesi doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolüne geçmiş olacak.”

Özpeynirci, yeni ortaklık yapısıyla Togg’un artık kuruluşundaki özel sektör konsorsiyumu görünümünden uzaklaştığını belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada Togg’un direksiyonunda devlet var. İlk beş babayiğitten geriye Turkcell ve sahiplik yapısı değişen BMC kaldı. Togg artık devlet kontrolünde ve devlet destekli bir milli marka görünümüne kavuşuyor” dedi.

“Asıl büyük gelişme 1,3 milyon liralık T6X”

Emre Özpeynirci’ye göre Togg’daki ortaklık değişimi kadar önemli olan bir diğer gelişme ise yeni T6X modeli.

“Bence herkesin bütçesini doğrudan ilgilendiren asıl gelişme T6X. Togg’un bugünkü modellere göre daha ulaşılabilir olacak yeni B-SUV modeli, markanın önümüzdeki dönemdeki en önemli hamlesi olacak.”

Yeni model için takvimin de netleşmeye başladığını belirten Özpeynirci, “T6X için ön siparişlerin 2027 yılı haziran ayı başında alınması, ay sonunda ise ilk teslimatların yapılması planlanıyor” bilgisini verdi.

Özpeynirci, modelin en dikkat çekici özelliğinin fiyatı olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bugünün reel fiyatlarıyla hedeflenen satış fiyatı yaklaşık 1,3 milyon lira. Bu, mevcut Togg modellerinin ortalama fiyatının neredeyse yarısı anlamına geliyor. Eğer bu fiyat seviyesinde 400-450 kilometre civarında bir menzil sunulabilirse, T6X fiyat-performans açısından pazarda çok güçlü bir konuma gelebilir.”

CATL iş birliği geliştirme süresini kısalttı

T6X’in geliştirme sürecinde Çinli batarya üreticisi CATL ile yapılan iş birliğinin önemli olduğunu söyleyen Özpeynirci, yeni modelin altyapı ve batarya teknolojisinin geliştirme süresini ciddi biçimde kısalttığını ifade etti.

“Togg, CATL ile önemli bir iş birliği yürütüyor. CATL yalnızca batarya hücresi üretmiyor, araç altyapısı ve şasi çözümleri de geliştiriyor. T6X’in altyapısı, şasisi ve yeni nesil batarya bloğunda bu iş birliğinin önemli bir rolü var. Hazır altyapının kullanılması sayesinde otomobil geliştirme süreci neredeyse bir yıl gibi çok kısa bir süreye indi.”

Prototiplerin üretildiğini ve test sürecinin başladığını belirten Özpeynirci, T6X’in ardından B-Hatchback modelinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Üretimde hedef 100 bin adet

Togg’un üretim hedeflerine de değinen Özpeynirci, 2026 yılında toplam üretimin 60 bin adede ulaşmasının hedeflendiğini, T6X’in devreye girmesiyle birlikte 2027 yılı hedefinin ise 100 bin adet olduğunu aktardı.

“Uzun vadede hedef Gemlik tesisinde yıllık 200 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmak. Tesisin genişlemeye uygun olması bu hedef açısından önemli.”

“T6X, Avrupa için de kritik”

Yeni modelin yalnızca Türkiye pazarı için değil, Togg’un Avrupa stratejisi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Özpeynirci, T6X’in markanın ihracat planlarında kritik bir rol üstlenebileceğini söyledi.

“Mevcut C-SUV modeliyle Avrupa’da rekabet etmek kolay değildi. Ancak daha uygun fiyatlı, yeni nesil batarya teknolojisine sahip ve CATL iş birliğiyle geliştirilen T6X farklı bir konumlandırmaya sahip olabilir. Türkiye’de üretilecek olması da Avrupa pazarına giriş açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.”

Özpeynirci, Togg’un yeni dönemde üç önemli unsurla yoluna devam edeceğini belirterek değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Bir tarafta devletin ağırlığının arttığı yeni ortaklık yapısı var. Diğer tarafta CATL iş birliğiyle hızlanan teknoloji ve geliştirme süreci bulunuyor. Bunların üzerine yaklaşık 1,3 milyon liralık T6X geliyor. Bana göre Togg’un asıl büyük çıkışını yapacağı model T6X olacak. İlk model T10X ile bir deneme süreci yaşandı. Şimdi asıl sınav, daha geniş kitlelere hitap edecek yeni modelle başlayacak.”