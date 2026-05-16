Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, Almanya'da rakiplerinin gerisinde kaldı.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, Almanya'da Eylül 2025’ten bu yana 261 adet Togg marka araç trafiğe çıktı. Trafik tescillerine göre 148'i geçen yılın son iki ayında, 113'ü ise 2026 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşti.

Togg’un iki modeli, Eylül 2025'te Münih'teki otomobil fuarında tanıtılarak, kısa süre sonra da Almanya'ya teslimatlara başlamıştı. DW’in aktardığına göre, Togg'un sadece 113 araç sattığı Ocak-Nisan 2026 döneminde, diğer marka elektrikli otomobillerde trafiğe çıkan araç sayısı toplam 223 bin 867 adet oldu.

BYD ve Tesla'nın gerisinde kaldı

Togg'un sektörde başlıca rakiplerinden, Almanya'da da bir fabrikası bulunan ABD merkezli Tesla, bu yılın ilk dört ayında 15 bin 978 adet otomobil teslim etti.

Ocak-Nisan tarihlerinde 13 bin 825 adet de Çinli BYD üretimi araç trafiğe çıktı.

Devlet teşviği 6 bin Euro

Almanya'da BYD’nin modelleri ortalama 25 bin euro, Tesla'nın en ucuz aracı ise yaklaşık 37 bin euro fiyat etiketiyle satılıyor. Togg ise T10X ve T10F modelleri ile 34 bin 295 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Her üç markanın modelleri için de 6 bin Euro’ya kadar olan ve elektrikli otomobil alımında verilen devlet teşviğinden yararlanılabiliyor.

Almanya'da en çok satan elektrikli otomobiller ise yerli marka Volkswagen'e ait görünüyor.

Almanya’daki Togg fiyatı

Togg'un Almanya satış fiyatı, kur farkına rağmen Türkiye fiyatının altında kalıyor. Şirketin Türkiye internet sayfasında T10X 1 milyon 869 bin, T10F ise 1 milyon 885 bin TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Togg'un Almanya fiyatı ise 1 Euro’nun 53 liraya karşılık geldiği bugün, 1 milyon 817 bin lira ediyor. Yani Almanya'daki bir kullanıcı için Türkiye üretimi bu otomobil en az 52 bin TL daha ucuz. Sedan versiyon olan T10F için bu fark 68 bin liraya çıkıyor.

Bu fiyata, 6 bin Euro’yu bulabilen devlet teşviği dahil değil. Togg ayrıca Almanya'da, sıfır faizle 48 taksit veya yıllık yüzde 3,49 faiz oranıyla 60 ay gibi farklı finansman seçenekleri sunuyor.

Togg rakiplerini Türkiye'de geçti

Togg Almanya'nın aksine Türkiye pazarında ise rakiplerine kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor. Şirket Ocak-Nisan 2026 döneminde Türkiye'de 13 bin 240 adet araç teslim etti.

Aynı dönemde rakipleri BYD ve Tesla'nın satışları sırasıyla 6 bin 574 ve 3 bin 25 adette kaldı.

“Almanya’da büyüme yılı”

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2026 Ocak’ta Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2025 için Almanya'da 240 satış sözleşmesi yaptıklarını söylemiş; kullanıcıların test sürüşü, finansman gibi süreçleri takip edebildikleri Trumore uygulamasını Almanya'da kullanan kişi sayısının 50 bini aştığı bilgisini vermişti.

Tosyalı, "Almanya'da 2026'yı bir derinleşme, olgunlaşma ve büyüme yılı olarak gördüklerini" de ifade etmişti.

Araç Almanya'da ilk tanıtıldığında, buradaki Türk göçmenlerin şirket için bir fırsat olabileceği, 3 milyondan fazla Türkiye kökenli nüfusun "potansiyel müşteri konumunda olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı. Almanya'daki Türk dernekleri ve konsoloslukların da markanın öncelikli müşterileri olabileceği belirtiliyordu.