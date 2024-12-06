Togg CEO’su Gürcan Karakaş: “2035 yılında karlılıkların büyük bölümü mobiliteden gelecek”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) düzenlediği “14. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu”nda konuşan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcı merkezli bir ekosistem kurduklarını vurgulayarak, “T10X, şu ana kadar 44 bin adet trafikte. Gayet iyi gidiyoruz, geçen ay satış rekoru kırdık. Bizim de tahminimizin ötesinde bir teveccüh oldu. Üzerimizde halen bunun müthiş bir yükü var. Layık olmaya çalışıyoruz” dedi. Batarya dünyasında da bir ekosistem kurmaya hazırlandıklarını ifade eden Karakaş, 2026 yılında hücre üretiminin başlayacağını duyurdu. Haziran ayında yeni akıllı cihazı pazara sunacaklarını kaydeden Karakaş, nisan ayında ön siparişleri almaya başlayacaklarını aktardı. Gürcan Karakaş, 2025 yılı eylül ayından itibaren Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Asya’ya ihracata başlayacaklarına dikkati çekti.

Teknolojik altyapıyı geliştirme çalışmalarına değinen Karakaş, siparişleri aldıkları mobil uygulama Togg Trumore'u daha fazla eğlence, lokasyon bazlı hizmetler, start-up'lar için ölçek ekonomisi sağlayacak altyapı, dijital sağlık konularında geliştireceklerini sözlerine ekledi. Karakaş, “Haziran 2024’te kullanıcılarla buluşturmayı planladığımız yeni modelimiz, daha fazla eğlence, lokasyon bazlı hizmetler ve dijital sağlık çözümleri sunacak. Ayrıca, enerji depolama ve batarya teknolojilerinde de Avrupa’ya öncülük etmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

2035 yılında Avrupa’nın ilk net zero şirketi olacaklarını belirten Karakaş, üretimin başlangıcında yüzde 51’in üzerinde olan yerlilik oranının 3 yıl içinde yüzde 68’e ulaşacağını, iş ortaklarının yüzde 75’inin Türkiye’den olduğunu vurguladı. 2035 yılında otomotiv endüstrisindeki karlılıkların büyük bölümünün mobiliteden geleceğini ifade eden Gürcan Karakaş, inceledikleri bin 300 startup arasından 35’ten fazlasını ekosisteme dahil ettiklerini bildirdi. Blok zincir teknolojisinin önemine işaret eden Karakaş, “Akıllı kontratlarla blok zincir teknolojisine sahip olmamız lazım. Biz bunları hayata geçirebilmek için kendi Togen’imizi çıkaracağız. Şeffaf ve sağlam olması için sistemi blok zincir üzerinde kurmamız lazım. 3 senedir bu alana ciddi yatırım yapıyoruz. Teknoloji bir şekilde gelişiyor ancak onları entegre edebilecek sistemler her zaman bir adım önde” değerlendirmesini yaptı.

Kullanıcı odaklı olmanın gündemdeki bir konu olduğuna işaret eden Gürcan Karakaş, şunları söyledi. “Ancak önce kullanıcıyı gerçekten anlamak gerekiyor. Bu doğrultuda, kullanıcı deneyimini analiz etmek için 350’den fazla senaryo geliştirdik ve bunları test ettik. Bunlardan 40’ı, kullanıcılar tarafından ‘Ben böyle bir hizmeti kullanmak isterim’ diye öne çıkarıldı. Araçlarımız artık birer yaşam alanı. Dijital sağlık uygulamalarını entegre ederek kullanıcıların sağlık verilerini analiz eden ve yapay zeka destekli çözümler sunan bir altyapı geliştiriyoruz. Bu, sadece sürüş deneyimini değil, kullanıcıların yaşam standartlarını da yükseltiyor. Türk Hava Yolları’ndan Migros’a kadar birçok firma ile iş birliği yaparak kullanıcılarımıza özel avantajlar sağlıyoruz. Örneğin, sürdürülebilirlik odaklı kredi puanı sistemi ile çevre dostu sürüş alışkanlıklarını ödüllendiriyoruz.”