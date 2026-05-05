Togg, mayıs ayında kredi ve 6 aylık hediye şarj kampanyasını duyurdu
Elektrikli otomobil satın almayı düşünenler için kampanyalarını sürdüren Togg, erken bayram fırsatlarını açıkladı.
Bireysel müşteriler için hazırlanan paket dahilinde, sınırlı sayıda Togg T10X ve Togg T10F V2 versiyonlarında kullanılmak üzere 48 ay vadeli ve yüzde 2,85 faiz oranlı 1 milyon 700 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlanıyor.
Söz konusu finansman modelinde aylık taksit tutarı 76 bin 293 TL olarak belirlendi.
0 faizli finansman desteği yoğun ilgi görüyor
Kampanyanın en çok ilgi gören noktalarından birini oluşturan 0 faizli finansman desteği, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin kullanımına sunulacak.
Model bazında farklılık gösteren kredi limitleri ve taksit tutarları şu şekilde olacak:
6 ay boyunca ücretsiz şarj desteği
Öte yandan finansal avantajlara ek olarak kullanıcılara toplamda 1500 kWsa değerinde ve 6 ay boyunca geçerliliğini koruyan ücretsiz şarj desteği tanımlanacak