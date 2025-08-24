  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Togg Münih'te IAA Mobility 2025'te yerini alıyor
Takip Et

Togg Münih'te IAA Mobility 2025'te yerini alıyor

Togg, 8-14 Eylül’de Münih’teki IAA Mobility 2025’te ürün ve dijital mobilite ekosistemini tanıtacak, açık alanda ziyaretçilerle buluşacak ve T10X ile T10F modelleriyle test sürüşü fırsatı sunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Togg Münih'te IAA Mobility 2025'te yerini alıyor
Takip Et

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 8 Eylül’de basın günüyle başlayıp fuardaki yerini alacak. Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, start-up’lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025 Münih’te 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getirecek fuarda, Togg da ürün, tasarım ve teknolojileriyle fuarda bulunacak.

Togg'un ziyaretçileri test sürüşü yapma fırsatı bulacak

Togg basın toplantısıyla fuar programına başlayarak 2 farklı alanda uluslararası ziyaretçilerle buluşup A2 salonu C40 standında ziyaretçileri karşılayacak. En yeni modellerini, dijital mobilite ekosistemini paylaşacak Togg ayrıca, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alan deneyiminde geniş kitlelerle buluşarak kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek.

Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.

Kimi kazandıracak, kimi küstürecek... 11 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek?Kimi kazandıracak, kimi küstürecek... 11 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek?Ekonomi

 

Diyarbakır Barosu'ndan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Hırtlar Vadisi' suç duyurusuDiyarbakır Barosu'ndan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Hırtlar Vadisi' suç duyurusuGündem

 

Otomotiv
TOGG'un yeni modeli T10F testleri başarıyla tamamlandı: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?
TOGG'un yeni modeli T10F testleri başarıyla tamamlandı: Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?
Tesla'dan Cybertruck fiyatlarına zam
Tesla'dan Cybertruck fiyatlarına zam
Japon otomobil üreticileri fiyatlara tarife zammı yaptıkları iddialarını reddetti
Japon otomobil üreticileri fiyatlara tarife zammı yaptıkları iddialarını reddetti
Alman devi geçmişini geride bırakıyor! Volkswagen dizel skandalı sonrası yeni zafer peşinde
Alman devi geçmişini geride bırakıyor! Volkswagen dizel skandalı sonrası yeni zafer peşinde
Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!
Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!
BYD harekete geçti: Fin distribütörle ortaklık kurdu
BYD harekete geçti: Fin distribütörle ortaklık kurdu