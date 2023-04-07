Togg sevkiyatları başladı mı? İlk araçlar fabrikadan çıktı!

İlk teslimatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapılan daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edilen Togg araçları fabrikadan çıktı.

Araçlar tırlara yüklenerek sevk edilmeye başlandı.

Togg, sosyal medya üzerinden "#Togg Teknoloji Kampüsümüzden #T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." paylaşımıyla sevkiyatların başladığını duyurdu.

Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edecek. İlk teslimatlar yapılan paylaşım ile başlamış oldu.



Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.