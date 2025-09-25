  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı
Takip Et

Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F’in ilk teslimatlarını başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı
Takip Et

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F’in ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Tamamen elektrikli Togg T10F’in V1 RWD Standart Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü için açıklanan resmi Türkiye başlangıç fiyatı ise 2 milyon 343 bin TL olmuştu.

 Togg T10F alıcılarıyla buluşuyor

Fiyatların açıklandığı gün ön siparişe açılan araçlar, şirketin X hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre bugün itibarıyla alıcılarına ulaştırılmaya başlandı.

Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı - Resim : 1

Teknik özellikleri neler?

Teknik olarak bakarsak V1 RWD Standart Menzil; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 52,4 kWh batarya ile geliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede çıkan bu versiyon için 335 km karma, 421 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

 Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı - Resim : 2

V1 RWD Uzun Menzil isimli versiyon; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıkan bu versiyon için 623 km karma, 786 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

 Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı - Resim : 3

V2 RWD Uzun Menzil isimli versiyon; 160 kW / 218 beygir güç, 350 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıkan bu versiyon için 610 km karma, 753 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor.

 Togg T10F artık yollarda! İlk teslimatlar başladı - Resim : 4

 V2 AWD isimli versiyon; 320 kW / 435 beygir güç, 700 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile geliyor. 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede çıkan bu versiyon için 523 km karma, 645 km şehir içi menzil değeri paylaşılıyor. Tüm versiyonlarda MacPherson ön süspansiyon, çok noktalı bağımsız arka süspansiyon ve hava soğutmalı disk frenler standart olarak sunuluyor. 11 kW AC ve 180 kW DC şarj destekli Togg T10F, yalnızca V2 AWD modelinde dört tekerlekten çekiş sunuyor.

BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktıBYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktıOtomotiv
AB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdiAB'de otomobil satışları yıllık yüzde 5,3 artış gösterdiEkonomi
Trump- Erdoğan zirvesinde 50 milyar dolar değerindeki anlaşmalar masada!Trump- Erdoğan zirvesinde 50 milyar dolar değerindeki anlaşmalar masada!Dünya
Otomotiv
Avrupa Birliği ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
Avrupa Birliği ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı
BYD fırtınası Avrupa'yı sardı! Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı
Çinli otomotiv devi borsaya açılıyor: Halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekliyor
Çinli otomotiv devi borsaya açılıyor
Mercedes, Çinli teknoloji şirketine yatırım yapacak
Mercedes, Çinli teknoloji şirketine yatırım yapacak
İthal otomobillere ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek? Uzmanı yanıtladı
İthal otomobillere ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek? Uzmanı yanıtladı
Her üç araçtan birine üretim yapıyordu! Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Her üç araçtan birine üretim yapıyordu! Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti