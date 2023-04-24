TOGG teslimatları ne zaman başlayacak?

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ayrıntıları açıkladı. Togg, hak sahiplerine bu ayın sonundan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Togg CEO'su Karakaş, TOGG'a yönelik aşırı talep karşısında önümüzdeki yılın üretim kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

TOGG Teknoloji Kampüsü’nde Ocak ayında başladığı modül ve paket seri üretimini, mart ayında TOGG’un ilk akıllı cihazı T10X’in seri üretimiyle birlikte hızlandıran Siro, 20 GWs kapasiteli Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşasına başlıyor.



TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş "Ekosistemin farklı boyutları var. Her şeyden önce bir akıllı cihaz boyutu var ki bu T 10X ile ilkini tamamladık. İkincisi dijital platform dijital deneyim. Her türlü yaşam alanına dönüştürmeyi akıllı cihazları bir dijital platform üzerinden yapıyoruz.

Üçüncüsü de temiz enerji çözümleri. 19 ay önce yüzde 50 ortaklık kurarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünü geliştirmeyi, sadece batarya modülü değil aynı zamanda hücrenin de olduğu bir anlaşmamız oldu. O andan itibaren adım adım ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada 607 bin metrekare arazide toplamda 20 GWs kapasitesi olacak bir tesisin temelini atıyoruz" diye konuştu.



Karakaş TOGG sırası bekleyenlere yönelik ise şunları söyledi:



"Bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz. Buradaki özendiğimiz konu biz beklediğimizin üzerinde bir talep aldık. Aldığımız siparişleri belli bir imalat sırasına koyup üretime odaklanıyoruz. Bizim gibi yeni şirketlerin hiç tolere edemeyecekleri konu kaliteden ödün vermek. Biz baştan itibaren söylediğimiz gibi adım adım ilerliyoruz.



Üzerinde son günlerde çalıştığımız konu akıllı cihaz tarafında yazılımları birleştirerek, onların daha kolay kullanılabilir kısımları üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığınızda mutlulukla keyifle kullanmak isteyeceğiniz, sizi sadece A noktasından B noktasına götürmeyecek bir yaşam alanı oluşturacak bir akıllı cihaz hazırlıyoruz."