Togg’da üst yönetim yeniden yapılandı

Yerli otomobil markası Togg'un liderlik ekibinde yeni yapılanmaya gidildi. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından bu yana Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak görev yapan Roberto Rempel, 1 Mayıs 2026 itibarıyla Ürün Geliştirme ve Mühendislik Lideri / Chief Product Development & Engineering Leader (CDEL) görevini üstlendi.

2020 yılından bu yana Togg Teknoloji Kampüsünün kuruluşundan itibaren üretim liderliği rolünü yürüten Murat Akdaş, 1 Mayıs 2026 itibarıyla Üretim ve Lojistik Lideri / Chief Production & Logistics Leader (CPLL) görevini üstlendi.

2018 yılından bu yana Togg'un markalaşma, pazarlama ve kurumsal iletişim süreçlerini yöneten H. Çağ Günaçar, 1 Mayıs 2026 itibarıyla Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Lideri / Chief Marketing, Sales & Aftersales Leader (CMSL) görevini üstlendi.

Şirketin CEO’su M. Gürcan Karakaş'ın da, mevcut CEO görevinin yanı sıra Finans ve Mali İşler Liderliği görevine de vekâlet edeceği belirtildi.

Yeni yapılanma kapsamında Roberto Rempel, Murat Akdaş ve H. Çağ Günaçar'ın, görev alanlarına ilişkin süreçleri doğrudan CEO’muz M. Gürcan Karakaş liderliğinde yürüteceği öğrenildi.

Açıklamada, "Kullanıcı beklentileri doğrultusunda şekillendirdiğimiz mobilite ekosistemimizi daha çevik, odaklı ve güçlü bir organizasyon yapısıyla ileri taşımak amacıyla liderlik kadromuzu yeni bir yapılanmayla ileriye taşıdık" denildi.