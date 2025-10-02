Togg’dan T10X ve T10F için 700 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ekim ayına özel finansman kampanyasını duyurdu.

T10X ve T10F modelleri için geçerli kampanya kapsamında bireysel müşteriler, 12 ay vadeli ve 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanabilecek.

Bu rakam, Togg'un bugüne kadarki en yüksek faizsiz kredi limiti olarak öne çıktı. Geçmişte T10X için 400 bin TL, T10F için ise 200 bin TL olan faizsiz kredi limiti ekim ayı itibarıyla iki model için de 700 bin TL'ye çıkarıldı.

Uzun vadeli kredi seçenekleri

Togg, tüketicilere daha esnek ödeme imkanı sunmak için uzun vadeli finansman paketlerini de devreye aldı. Bireysel alıcılar, 48 aya kadar vade seçeneğiyle 1 milyon 750 bin TL tutarında krediye ulaşabiliyor. Bu pakette faiz oranı yüzde 2,73'ten başlarken, kurumsal müşteriler için aynı tutarda kredi yüzde 2,80 faiz oranı ve 48 ay vadeyle sağlanıyor. Kurumsal pakette aylık ödeme 68.497 TL olarak belirlendi.

İşte modellerin fiyatları

Togg T10X: 1 milyon 952 bin TL'den başlıyor. Uzun menzilli V1 modeli 2 milyon 262 bin TL, V2 uzun menzil versiyonu 2 milyon 428 bin TL.

Togg T10F: 1 milyon 918 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Uzun menzilli V1 modeli 2 milyon 228 bin TL, V2 uzun menzil versiyonu ise 2 milyon 393 bin TL.