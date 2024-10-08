  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Togg’tan açıklama geldi! T10X park halinde yanmıştı
Takip Et

Togg’tan açıklama geldi! T10X park halinde yanmıştı

Geçtiğimiz günlerde park halindeki T10X yanması ile ilgili Togg’tan açıklama geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yanan araç uzman ekiplerce incelemeye alındı. Sorunun bataryadan kaynaklanmadığı duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Togg’tan açıklama geldi! T10X park halinde yanmıştı
Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü yanan T10X için Togg’tan açıklama geldi.  Araç uzman ekipleri tarafından incelenmek üzere sahibinden alındığı bildirilen açıklamada yangının nedeninin bataryadan kaynaklanmadığı belirtildi. 

Araç uzman ekiplerce incelemeye alındı

Togg’tan yapılan kamuoyu duyurusu şekilde:

“Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir.

Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Otomotiv
En uzun menzilli elektrikli otomobil: Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı. Tam 700 kilometre
En uzun menzilli elektrikli otomobil: Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı. Tam 700 kilometre
Tesla almak hayal oldu! Dünyada düştü, Türkiye’de zam geldi
Tesla almak hayal oldu! Dünyada düştü, Türkiye’de zam geldi
Hyundai, IONIQ 5 modelini Türkiye'de satışa sundu
Hyundai, IONIQ 5 modelini Türkiye'de satışa sundu
Volkswagen CEO'su Avrupa'yı Çin konusunda uyardı
Volkswagen CEO'su Avrupa'yı Çin konusunda uyardı
“TOGG’un satılması gündemde değil, çok daha büyüyecek”
“TOGG’un satılması gündemde değil, çok daha büyüyecek”
Kırmızı alarm
Kırmızı alarm