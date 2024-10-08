Togg’tan açıklama geldi! T10X park halinde yanmıştı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü yanan T10X için Togg’tan açıklama geldi. Araç uzman ekipleri tarafından incelenmek üzere sahibinden alındığı bildirilen açıklamada yangının nedeninin bataryadan kaynaklanmadığı belirtildi.

Araç uzman ekiplerce incelemeye alındı

Togg’tan yapılan kamuoyu duyurusu şekilde:

“Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir.

Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”