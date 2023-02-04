Togg'un '100. Yıl Özel Seri' NFT koleksiyonu için açık artırma yarın başlıyor

“100.Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak 2023 adetlik NFT koleksiyonunun açık artırması için 20 bine yakın kişinin Trumore uygulaması üzerinden dijital cüzdan oluşturduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat Pazar günü başlayacak olan açık artırma için binlerce kullanıcının daha cüzdanlarını oluşturarak 2023 adet “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihaza sahip olmak için teklif vermesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Trumore uygulamasına şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken oturum sayısı ise 1.1 milyonun üzerine çıktı. Trumore uygulamasını kullanan 8 kişi 100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazı test sürüş hakkı kazandı.

Açık artırma için geri sayım

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘hemen satın al’ seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler. Açık artırma neticesinde NFT sahibi olan kullanıcılar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.