TOGG’un AVAS’ı Seger standında otomotiv dünyası buluştu

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki bir numaralı ticaret buluşması olan Uluslararası Otomotiv Üretim, Dağıtım, Bakım ve Servis Ekipmanları Fuarı Automechanika İstanbul, 8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan Seger, Automechanika Tüyap Fuarı’nda sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek elektrikli otomobiller için tasarlayıp ürettiği AVAS’ı, yeni ampul grubunu ve akülerini tanıttı. Standın yıldızı şüphesiz Seger’in Bursa fabrikasında Türkiye’nin otomobili TOGG için 250 bin adet kapasiteyle seri üretimine başladığı AVAS oldu.

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer: “Bu yıl fuarda daha farklı bir Seger var”

Automechanika İstanbul Tüyap Fuarı’nın önemli bir iş geliştirme platformu olduğunu ve 2013’ten itibaren düzenli olarak katıldıklarını belirten Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, “Geniş kapsamlı ve yoğun katılımcılı gerçekleşen fuar, ulusal ve uluslararası otomotiv yan sanayi endüstrisini bir araya getirmesi açısından özellikle katılımcılara önümüzdeki dönem için büyük fayda sağlıyor. Hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden birçok katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buluyor, yeni siparişler alıyoruz. TOGG üzerinde kullanılan AVAS, korna ürün grubumuzun yanı sıra zenginleştirdiğimiz akü ve ampul kategorilerimizle bu yıl fuarda tedarikçilerimizin karşına daha farklı bir Seger olarak çıkıyoruz.” dedi.

Süreci AR-GE’den seri üretim aşamasına kadar titizlikle planladık

AVAS’ın tasarım sürecine değinen Tezer: “AR-GE aşamasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile çalıştığımız AVAS (Akustik Araç İkaz Sistemi), elektrikli araçlarda suni bir ses oluşturarak yayalar açısından olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motor olmadığı için bu araçlar çok sessiz çalışıyor. Özellikle yayalar bir elektrikli aracın yaklaştığını fark edemiyorlar. Çevredeki araçlar için de bu bir kaza nedeni olabiliyor. Bunun için araç 30 kilometre hıza ulaşıncaya kadar suni bir sese ihtiyaç duyuluyor. AVAS da bu ihtiyaca yönelik geliştirilmiş yeni bir ürün. Seger olarak süreci AR-GE’den seri üretim aşamasına kadar titizlikle planladık. Tam ve yarı elektrikli araçlarda kullanılabilen AVAS içerisindeki yazılımı sayesinde araç üreticilerinin özel isteklerine göre geliştirilebiliyor. Yani otomobil üreticisi, istediği ses dosyasını ürüne tanımlayabiliyor.”

Tesla’dan sonra TOGG

Tülin Tezer AVAS’ın çok yeni bir kategori olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:



“Seger olarak AVAS için üretim bantlarımızı çok yakın zaman önce faaliyete geçirdik ve seri üretime başladık. AVAS şu anda yerli aracımız TOGG’un SUV modellerinde yer alıyor. Tesla’nın global tedarikçiliğinden sonra bu yeni kategoriyi geliştirmek ve aynı zamanda üretime geçmek bizi çok gururlandırıyor. Piyasaya çok yeni sunulmuş bir kategorinin kullanıcı geri dönüşlerini takip ediyor, AVAS’ın gelişim göstereceği farklı alanlar ve fırsatlar için AR-GE analizlerimize devam ediyoruz.”