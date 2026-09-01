Togg'un ortaklık yapısı değişecek mi? Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması

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Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine ilişkin haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Reuters'ın haberinde, Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği ileri sürüldü. Haberlerde satış bedeline ilişkin bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.

Şirketlerden KAP açıklamaları

Haberlerin ardından Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) peş peşe açıklamalarda bulundu:

Vestel: Yönetim Kurulu kararı bulunmuyor

Vestel Elektronik, Togg'da sahip olduğu paylara ilişkin çeşitli görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Şirket, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde yürütülen görüşmeler konusunda bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını bildirdi.

Turkcell: Görüşmeler devam ediyor

Turkcell de basında şirket ile Türkiye Varlık Fonu'nun Togg sermayesindeki belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü yönünde haberler çıktığını belirtti.

Şirket, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini ve haberlere konu işlemle ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı.

Anadolu Grubu: Bağlayıcı sözleşme yok

AG Anadolu Grubu Holding ise Togg'da sahip olduğu paylara ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, ancak bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını bildirdi. Şirket, potansiyel işleme ilişkin önemli bir gelişme olması halinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.