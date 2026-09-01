Togg'un ortaklık yapısı değişecek mi? Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
Vestel ve Anadolu Grubu'nun Togg'daki hisselerini Turkcell ile Varlık Fonu'na devredeceği iddiası sonrası şirketlerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi. Açıklamalarda görüşmelerin sürdüğü ancak kesinleşen bir karar olmadığı belirtildi.
Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğine ilişkin haberlerin ardından Vestel Elektronik, AG Anadolu Grubu Holding ve Turkcell KAP'a açıklama yaptı. Üç şirket de konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü bildirirken, işlemin henüz kesinleşmediğini vurguladı.
Reuters'ın haberinde, Togg'da yüzde 23'er paya sahip Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık payını devretmeye hazırlandığı, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınabileceği ileri sürüldü. Haberlerde satış bedeline ilişkin bilgi verilmezken, görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.
Şirketlerden KAP açıklamaları
Haberlerin ardından Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) peş peşe açıklamalarda bulundu:
Vestel: Yönetim Kurulu kararı bulunmuyor
Vestel Elektronik, Togg'da sahip olduğu paylara ilişkin çeşitli görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Şirket, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde yürütülen görüşmeler konusunda bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını bildirdi.
Turkcell: Görüşmeler devam ediyor
Turkcell de basında şirket ile Türkiye Varlık Fonu'nun Togg sermayesindeki belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü yönünde haberler çıktığını belirtti.
Şirket, yatırım stratejileri kapsamında iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiğini ve haberlere konu işlemle ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı.
Anadolu Grubu: Bağlayıcı sözleşme yok
AG Anadolu Grubu Holding ise Togg'da sahip olduğu paylara ilişkin görüşmelerin sürdüğünü, ancak bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını bildirdi. Şirket, potansiyel işleme ilişkin önemli bir gelişme olması halinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.