Torba yasaya son dakika eklemesi! Çin devi Chery’nin Türkiye yolu açıldı

Çin devi Chery’nin Türkiye’de yatırımının önünü açan madde son dakika ‘torba’ teklife eklendi. Teklif TBMM Kurulu’nda kabul edildi.

Çin devi Chery’nin fabrika yolu açıldı

Samsun Tekkeköy’de kurulacak yeni organize sanayi bölgesinde Çinli otomobil firması Chery’e de yer verilmesiyle ilgili düzenleme torba teklifte yer aldı.

Torba Yasa'ya yeni maddeler eklendi

Tüketicilerin korunmasına yönelik maddelerin yanı sıra e-ticaret sitelerine de bazı olanaklar sağlayan düzenlemelerin yer aldığı “torba” teklif önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerin son gününde ise “torba”ya yeni maddeler eklendi.

Yeni organize sanayi bölgesinde Chery’e yer verilecek

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na kredi kartları başta olmak üzere çeşitli yerlerden katkı payı alınmasını sağlayan, ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında geri çekilen paketteki bazı maddeler de burada yer aldı. Cumhuriyet'in haberine göre, Samsun Tekkeköy’de kurulacak yeni organize sanayi bölgesinde Çinli otomobil firması Chery’e de yer verilmesiyle ilgili düzenleme bu torbaya girdi. Ayrıca kâr/zarar farkıyla ilgili “enflasyon düzeltmesi” maddesi de bu torbada yer aldı.