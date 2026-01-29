Toyota, 2025'in en çok satan otomobil üreticisi oldu

Japonya merkezli otomobil şirketi Toyota, perşembe günü yaptığı açıklamada 2025 yılında dünya genelinde rekor sayıda 11,3 milyon araç satarak, altıncı yılında da dünyanın en çok satan otomobil üreticisi unvanını koruduğunu belirtti.

Ana şirketin Toyota ve Lexus marka araçlarının yanı sıra küçük otomobil birimi Daihatsu ve kamyon üreticisi Hino Motors tarafından satılanlar da dahil olmak üzere küresel grup satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı.

Oksijen'de yer alan habere göre ikinci sıradaki Almanya merkezli rakibi Volkswagen, bu ay yurtiçinde maliyetleri düşürmeye ve Çin'deki yoğun rekabetle mücadele etmeye çalıştığı için birim satışlarının geçen yıl yüzde 0,5 düşüşle 9 milyon aracın biraz altına düştüğünü bildirdi.

ABD ve Japonya'da satış yüksek

Toyota'nın büyümesi ana şirketin satışlarının beşte ikisinden fazlasını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya'daki satışlardan kaynaklandı.

Toyota ve Lexus markalı araç satışları, ABD'deki hibrit araçlara olan güçlü talebin de etkisiyle 2025 yılında yüzde 3,7 artarak 10,5 milyona ulaştı ve rekor kırdı.

Japonya'dan ABD'ye yapılan ihracat yüzde 14,2 artarak yaklaşık 615 bin araca ulaştı ve RAV4 SUV en popüler modeller arasında yer aldı.

Çin'de Toyota'nın satışları yüzde 0,2 arttı. Dünyanın en büyük otomobil pazarındaki yoğun rekabete rağmen dört yıldır ilk kez düşüş yaşanmadı.

Benzinli-elektrikli hibritler Toyota'nın küresel ana şirket satışlarının yüzde 42'sini oluştururken akülü-elektrikli araçlar yüzde 1,9'unu oluşturdu.