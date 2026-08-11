Toyota 500 binden fazla aracı geri çağırıyor
Toyota, ABD'de belirli 2025 ve 2026 model Camry Hibrit araçları gösterge panelindeki yazılım sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Toplam 508 bin 354 aracı kapsayan işlemde, bazı kritik güvenlik uyarılarının devre dışı kalabildiği bildirildi.
Toyota, ABD'de belirli 2025 ve 2026 model Camry Hibrit araçları kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırma kapsamında 508 bin 354 araç bulunuyor.
Geri çağırmanın, araçların gösterge panelindeki yazılım arızasından kaynaklandığı belirtildi.
NHTSA, söz konusu sorunun araç çalıştırıldığında gösterge panelinde bazı kritik güvenlik bilgilerinin görüntülenmemesine neden olabileceğini bildirdi.
Bazı güvenlik uyarıları devre dışı kalabiliyor
Yazılım sorunu nedeniyle dörtlü flaşörler, dönüş sinyalleri, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısına ilişkin göstergelerin devre dışı kalabileceği belirtildi.
NHTSA, kritik güvenlik bilgilerinin sürücüye gösterilememesinin kaza veya yaralanma riskini artırabileceğine dikkat çekti.
Yazılım ücretsiz güncellenecek
Toyota, geri çağırma kapsamındaki araçların gösterge ekranı yazılımını güncelleyecek.
Yetkili servislerde gerçekleştirilecek güncelleme için araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak.
Geri çağırmanın belirli 2025 ve 2026 model Camry Hibrit araçları kapsadığı belirtilirken, yazılım güncellemesiyle gösterge panelindeki güvenlik uyarılarının yeniden düzgün şekilde çalışmasının sağlanacağı kaydedildi.