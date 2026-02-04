Toyota, hibrit araç üretiminde yüzde 30 artış hedefliyor
Nikkei’nin tedarikçi kaynaklı raporuna göre, Toyota hibrit araç üretimini 2028 yılına kadar mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırmayı planlıyor.
Japon otomobil üreticisi, 2028 yılında 6,7 milyon hibrit araç üretmeyi bekliyor. Bu rakam, şirketin 2026 yılı için planladığı 5 milyon hibrit ve plug-in hibrit üretim hedefinden daha yüksek.
Investing'in haberine göre, planlanan hibrit araç üretim genişlemesi, Toyota’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrifikasyon araç serisinin üretim kapasitesinde önemli bir ölçeklendirmeyi temsil ediyor.