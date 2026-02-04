Toyota, hibrit araç üretiminde yüzde 30 artış hedefliyor

Japon otomobil üreticisi, 2028 yılında 6,7 milyon hibrit araç üretmeyi bekliyor. Bu rakam, şirketin 2026 yılı için planladığı 5 milyon hibrit ve plug-in hibrit üretim hedefinden daha yüksek.

Investing'in haberine göre, planlanan hibrit araç üretim genişlemesi, Toyota’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrifikasyon araç serisinin üretim kapasitesinde önemli bir ölçeklendirmeyi temsil ediyor.