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Toyota ile BMW arasında hidrojen yakıt ittifakı

Toyota Motor ve BMW, hidrojen yakıt hücreli araç üretiminde ortaklıklarını geliştirecek bir ittifaka adım atıyor.

Haber Merkezi
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Toyota ile BMW arasında hidrojen yakıt ittifakı
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Nikkei'nin haberine göre, iki otomobil devi, elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığı bir dönemde bu araçları yeni nesil çevre dostu modeller olarak görüyor.

BMW, birkaç yıl içinde yakıt hücreli araç modelinin seri üretimine başlamayı hedefliyor.

Japon ve Alman şirketler, önümüzdeki hafta ortaklık için bir mutabakat zaptı imzalayacak ve 5 Eylül'de BMW'nin basın toplantısı sırasında bunu duyuracak.

Karbondioksit yerine su salıyor

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Yakıt hücreli araçlar, hidrojen ve oksijenin kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilen elektrikle çalışıyor. Bu araçlar, enerji üretimi sırasında karbondioksit yerine sadece su yaydıkları için bazıları tarafından “nihai çevre dostu araç” olarak adlandırılıyor. Ayrıca, elektrikli araçlara kıyasla daha kısa dolum süresi avantajına da sahipler.

İki şirket, Haziran 2012'den bu yana yakıt hücreli araçlar konusunda bir ortaklığa sahipti ve Toyota'nın rolü, sadece sınırlı sayıda bileşen tedarik etmekle sınırlıydı.

Ancak yenilenen ortaklığa göre, Toyota BMW'ye hidrojen tankları ve yakıt hücresi sistemleri de dahil olmak üzere daha fazla kilit bileşen tedarik edecek. BMW ise aracın geri kalanını üretmek için tahrik sistemleri gibi kendi EV teknolojisini kullanacak.

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