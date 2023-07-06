Toyota pil hamlesiyle öne geçti ama...

AYDIN ŞAHİNALP

Japon otomobil üreticisi Toyota artık elektrikli araçlar konusunda rekabet edeceğini açıkça ortaya koydu ve yeni bir bakışı kesinlikle hak ediyor.

Bu hafta, Refinitiv verilerine göre analistlerden gelen 17 "satın al" tavsiyesinin ardından esen rüzgarla Toyota hisseleri, yıl başından bu yana neredeyse yüzde 30'luk bir yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerlemeye devam etti.

Belki de, 2022'deki saf bataryalı elektrikli araç satışları Tesla'nınkilerin sadece yüzde 1,8'i olan ve 2023'ün ilk çeyreğinde Corolla'sı Elon Musk'ın Model Y'sinden daha fazla satan asırlık bir leviathan için inanılmaz şeyler.

Japon otomotiv devi Toyota, küresel elektrikli araç yarışına isteksizce ve yarım gaz girmekle suçlanıyor.

Binlerce aracı geri çağırmıştı

Elektrik araçta amiral gemisi olan SUV bZ4X modeli üretim sırasında meydana gelen hata sebebiyle aracın tekerlekleri hareket halindeyken gevşeyip yerinden çıkabilir endişeleriyle piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra geri çağrılmıştı.

Hisse fiyatına karşı gerileme paradoksunu açıklamaya yardımcı olan faktör "katı hal" kelimeleridir - teoride çok daha hafif, daha hızlı şarj olan ve daha güçlü bataryalara izin verebilecek ve Toyota'nın geçen ay bir atılım yaptığını söylediği zor, oyunun kurallarını değiştiren teknoloji.

Maliyeti yarı yarıya indirecek

Dünya otomotiv devi Toyota, Salı günü katı hal batarya teknolojisinde gerçekleştirdiği atılımın ardından elektrikli araçlarının bataryalarının boyut, maliyet ve ağırlığını yarı yarıya indirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Japon otomobil üreticisinin üst düzey akü uzmanı yaptığı açıklamada, akü malzemelerinin üretim sürecinin basitleştirilmesinin uzun zamandır beklenen yeni nesil teknolojinin maliyetini düşüreceğini söyledi.

Toyota karbon nötrlüğü araştırma ve geliştirme merkezi başkanı Keiji Kaita, "Hem sıvı hem de katı hal akülerimiz için, mevcut akülerin çok büyük, ağır ve pahalı olduğu durumu büyük ölçüde değiştirmeyi hedefliyoruz. Potansiyel açısından, tüm bu faktörleri yarıya indirmeyi hedefleyeceğiz." diye konuştu.

Dört yılda seri üretime geçilecek

Toyota, önceki dayanıklılık sorunlarının çözüldüğünü ve zorlu bir görev olduğunu kabul etmekle birlikte, şirketin 2027 gibi erken bir tarihte katı hal bataryasını seri olarak üretilip, ticarileştirebileceğini ve bir araca monte edebileceğini söyledi.

Yine de başarı garanti değil. Teknoloji müdürü, şirketin katı hal bataryalarını nihai çözüm olarak görmediğini söyleyen Toyota, bu teknolojiye psikolojik olarak bağlı olmaktan uzak görünüyor.

10 dakikalık şarjla 1200 kilometre

Ancak piyasalar genellikle bu ayrıntıları göz ardı eder: Birçok yatırımcı için Toyota'nın çağın en büyük teknoloji yarışlarından birinde rakiplerinin önüne geçme olasılığı, genel olarak Japonya'nın ve özel olarak Toyota'nın yeniden icat etme gücünü bir kenara bırakmış olanlar için bazı garip soruları gündeme getiriyor. Sonuçta kim Japonya'nın en değerli şirketinin 10 dakikalık şarjla bir aracı 1.200 km ilerletebilecek bir bataryaya sahip olma olasılığını kaçırmak ister ki?

Ancak Financial Times’ın haberine göre CLSA otomobil analisti Christopher Richter, bunun Toyota'nın etrafındaki yenilenen ışıltının yalnızca bir parçası olduğunu savunuyor. Toyota, göz alıcı katı hal pilinin yanı sıra, diğer dört batarya teknolojisinin kullanıma sunulması için zamanla yarışıyor.

Bazıları çaresizlik hissetti. Teknoloji duyurularına eşlik etmesi amaçlanan mesaj iki katlıydı: birincisi, Toyota'nın artık elektrikli araçlar (EV) konusunda gerçekten ciddi olduğu ve ikincisi, birçok elektrikli araç üreticisinin pilleri geliştirmek ve metalaştırmak için başkalarına bağımlı olduğu bir dünyada, Toyota'nın büyülü farklılığı, bunu kendi bünyesinde yapabilmesidir. Toyota'ya uzun vadeli inanç, teknolojik atılım kapasitesine inanmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor.

EV devleri tahtını sallıyor

Toyota, üretim ve satış açısından dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi. Ancak hızla değişen süreç Tesla'nın ve hatta tartışmalı bir şekilde Çin'in BYD'sinin ilerlemesi, Toyota'nın liderlik açısından küresel tahtından biraz uzaklaşmasına neden oldu.

Uzmanlara göre Toyota’ya vurulan psikolojik darbelerin etkisi ağır oldu. On yıllar boyunca, yeni gelenlerin az olduğu ve yerleşik konumunun avantajlarının büyük olduğu bir yanmalı motor endüstrisinde hüküm sürdü. Toyota, dünya oto pazarının elektrikli araçlara doğru kaydığını ve piyasasının onu takip etmek istediğini kesinlikle görebiliyordu. Ancak yeni girişlerin önündeki engellerin nispeten düşük olduğu bir alanda rekabet etmekten içgüdüsel bir isteksizlik duyuyor gibiydi.

Toyota artık elektrikli araçlar konusunda rekabet etme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koyduğuna göre, bunun yeniden değerlendirilmeyi hak ettiği açıktır - en azından Toyota gibi derin cepli ve dirençli bir şirketin kriz modunda en iyi durumda olması nedeniyle. Ancak katı hal bataryalarından ziyade, odaklanılması gereken üç soru var.

Birincisi, Toyota'nın tepe yönetiminde ilan edilen kültürel değişimin şirket geneline hızlı ve kapsamlı bir şekilde aktarılıp aktarılamayacağı. İkincisi, bunun gerçekten gerekli olup olmadığı.

Son soru ise Tesla gibi daha modern oyuncuların hızlı yükselişinin piyasaları Toyota'nın küresel karmaşıklığı ve ürün yelpazesinin uzun vadeli önemine karşı körleştirip körleştirmediği. Elektrikli araçlara geçiş, Tesla'nın bir avuç model ve otomobillerin sadece tekerlekli iPhone'lar olduğu yönündeki önerisini haklı çıkarmış olabilir. Tabi ki 10 yıl içinde pazar başka türlü karar da verebilir.