Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: Bazı otomobil modelleri yüzde 35 zamlanabilir

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ithal edilen bazı araç modellerinin yeni ek tarifeler nedeniyle önemli ölçüde zamlanabileceğini açıkladı.

"Bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir”

CNBC-e'nin haberine göre Bozkurt, “Bazı ülkelerden Türkiye’ye gelen modeller vergilerden olumsuz etkilenecek.Türkiye'ye gelen bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir” ifadelerini kullandı.

Japonya’dan ithal edilen araçlarda maliyet baskısının arttığına dikkat çeken Bozkurt, “Artık Japonya’dan bazı modelleri getirmemiz daha zor görünüyor. Zararına da olsa bazı modelleri getirmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.