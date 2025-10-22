  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: Bazı otomobil modelleri yüzde 35 zamlanabilir
Takip Et

Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: Bazı otomobil modelleri yüzde 35 zamlanabilir

Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt, yaptığı açıklamada ek vergilerin bazı ithal modellerin fiyatlarını yüzde 35’e kadar artırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: Bazı otomobil modelleri yüzde 35 zamlanabilir
Takip Et

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ithal edilen bazı araç modellerinin yeni ek tarifeler nedeniyle önemli ölçüde zamlanabileceğini açıkladı.

"Bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir”

CNBC-e'nin haberine göre Bozkurt, “Bazı ülkelerden Türkiye’ye gelen modeller vergilerden olumsuz etkilenecek.Türkiye'ye gelen bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir” ifadelerini kullandı.

Japonya’dan ithal edilen araçlarda maliyet baskısının arttığına dikkat çeken Bozkurt, “Artık Japonya’dan bazı modelleri getirmemiz daha zor görünüyor. Zararına da olsa bazı modelleri getirmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Ünlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyorÜnlü pizza markası 9 ayda ikinci iflasını açıkladı: 68 şube kapanıyorDünya

 

Bakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyorBakanlık uyardı: Eski tip ehliyeti olanlar için süre daralıyorEkonomi

 

 

Otomotiv
Araba fiyatları enflasyon karşısında geriledi: Satış süresi kısaldı, talep canlı kaldı
Araba fiyatları enflasyon karşısında geriledi: Talep canlı kaldı
Uzmanlar uyarıyor! Aracınız kışa hazır mı?
Uzmanlar uyarıyor! Aracınız kışa hazır mı?
Fiat Egea'nın üretimi devam edecek mi? Tofaş'tan açıklama geldi
Fiat Egea'nın üretimi devam edecek mi?
Bozkurt: Yakın zamanda ÖTV indirimi beklemiyorum
Bozkurt: Yakın zamanda ÖTV indirimi beklemiyorum
Avrupa'da otomobil fiyatlarında Türkiye açık ara önde
Avrupa'da otomobil fiyatlarında Türkiye açık ara önde
BYD'den tarihin en büyük geri çağırması! Türkiye'deki modelleri kapsıyor mu? Açıklama geldi
Türkiye'deki modelleri kapsıyor mu? Açıklama geldi