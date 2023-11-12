Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Bozkurt: 2024'te yüzde 30-35 daralma yaşanabilir

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan ve Toyota markasının yıl sonu hedeflerinden söz eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, Toyota olarak 2023'ü 58 bin adet civarında kapatacaklarını öngördüklerini söyledi.

2023 için 58 bin adet öngörüsü

Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

* Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık. Üreticinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük kampanyalarla ekim ayında en çok satış yapan ilk 3 markadan biri olduk ve yılın sonuna kadar bu yüksek tempoyu devam ettirmek istiyoruz.

* Bulunurluk sorunu olmadığında ve pazar şartları normal seyrinde olduğunda zaten Toyota'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10'luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz.

* Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik. Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız. Tüm beklentilere yanıt verecek bir yelpazeye sahibiz.

"Mali disiplin kararları çok yerinde"

Bozkurt, ekonomik duruma ve ekonominin otomotive olan etiklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Seçimden sonra alınan mali disiplin kararlarının çok yerinde olduğuna dikkati çeken Bozkurt şöyle devam etti:

* Enflasyonla ilgili çok ciddi mücadele vermemiz gerekiyordu. Ortodoks politikalara dönüş çok doğru hamle oldu. Uzun yıllardan sonra yurt dışındaki uluslararası bankaların, finansal kuruluşların yorumlarında Türkiye ile ilgili daha olumlu yorumlar görmeye başladık.

* Tabii ki bu her şey düzeldi anlamına gelmiyor ama atılan adımların doğru yöne gidildiği görülüyor. Ama bunun bir bedeli olacak. Enflasyonla mücadele etmek hiç kolay, sancısız olmamıştır.

"2024'te yüzde 30-35 daralma gerçekleşebilir"

Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

* Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz.

* 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir.

'Araç varsa hemen al' diyorum

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi.

"Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor" diyen Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

* Ancak otomobil almak için 'bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar filan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın.