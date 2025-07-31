Toyota, Türkiye üretimine planlı bakım arası veriyor

Toyota, Türkiye üretimine ara veriyor. Ağustos ayında bakım ve revizyon çalışmaları planlanmıştı.

Tarih belli oldu

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya’daki üretim faaliyetlerine 4-16 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime ara veriyor.

Verimlilik için bakım çalışması yapılacak

Kalite standartları ve ileri teknolojilerle donatılmış üretim hatlarıyla dünyanın önde gelen otomobil üretim tesislerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu süreçte yapacağı çalışmalarla üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

5 bin çalışanı bulunuyor

Toyota’nın bakım çalışması yapılacak fabrikasında 5 bin çalışanı bulunuyor.

Toyota, 2024 yılında gerçekleştirdiği 4.6 milyar dolar ihracatla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda ikinci sırada yer almıştı.