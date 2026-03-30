Toyota’da küresel üretim düşüşü üst üste dördüncü aya taşındı

Şirket verilerine göre küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 düşerek 749 bin 673 adede indi. Toyota, talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ancak RAV4 model değişimi nedeniyle üretimde geçici bir daralma yaşandığını belirtti.

Bölgesel bazda üretimde en sert düşüş Kanada’da görüldü. Üretim Kanada’da yüzde 46,2 azalırken, Çin’de yüzde 11,5, Japonya’da yüzde 2,6 ve Orta Doğu’da yüzde 20,4 gerileme kaydedildi.

Buna karşılık üretim ABD’de yüzde 3,4, Avrupa’da ise yüzde 3,9 artış gösterdi.

Satışlarda da düşüş var

Toyota’nın küresel satışları şubatta yüzde 3,3 azalarak 737 bin 134 adet oldu. Yurt dışı satışlarındaki yüzde 2,2’lik düşüşte, Çin’deki yüzde 13,9 ve Japonya’daki yüzde 8,3’lük gerileme belirleyici oldu.

ABD pazarı ise pozitif ayrışarak yüzde 3,2 büyüme kaydetti.

Yurt dışı üretim daha sert düştü

Cnbc-e'de yer alan habere göre, şirketin yalnızca ana marka bazındaki verilerine göre Japonya’daki üretim yüzde 2,6 düşüşle 278 bin 916 araç olurken, yurt dışı üretim yüzde 4,6 gerileyerek 470 bin 757 adede indi.

Açıklanan üretim ve satış verilerine, Toyota’nın lüks markası Lexus da dahil edildi.

Tüm bu düşüşlere rağmen Toyota, küresel ölçekte liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Reuters hesaplamalarına göre şirket, 2025 yılında üst üste altıncı kez dünyanın en çok araç satan üreticisi oldu.