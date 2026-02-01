Toyota'da yazılım alarmı: 161 binden fazla aracı geri çağırıyor

Japonya merkezli otomobil şirketi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 161 binden fazla kamyonetini araç geri vitese alındığında geri görüş kamerasının görüntüsünün ekrana yansımasını engelleyebilecek bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) cuma günü yayınlanan bir bildiride geri çağırmanın Toyota'nın panoramik görüş monitörü (PVM) sistemiyle donatılmış 2024 ve 2025 Toyota Tundra ve Tundra Hibrit modellerini etkilediğini söyledi.

Geri çağırma kapsamında Toyota bayileri park asistanı elektronik kontrol ünitesi (ECU) yazılımını ücretsiz olarak güncellemeye karar verdi.

NHTSA, "Görüntülenmeyen bir geri görüş kamerası görüntüsü, sürücünün aracın arkasını görmesini azaltarak kaza riskini artırıyor" dedi.

Etkilenen modeller arasında 17 Ağustos 2023 ile 17 Haziran 2025 tarihleri ​​arasında üretilen, 2024-2025 model yıllarına ait yaklaşık 61 bin 501 adet Tundra Hibrit kamyon modelinin yanı sıra 8 Ağustos 2023 ile 19 Haziran 2025 tarihleri ​​arasında üretilen yaklaşık 99 bin 767 adet hibrit olmayan 2024-2025 model Toyota Tundra da bulunuyor.

Geri çağrılan 161 bin 268 aracın yüzde 100'ünün kusur içerdiği tahmin ediliyor.