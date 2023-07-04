Toyota'dan batarya hamlesi

Dünya otomotiv devi Toyota, katı hal batarya teknolojisinde gerçekleştirdiği atılımın ardından elektrikli araçlarının bataryalarının boyut, maliyet ve ağırlığını yarıya indirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Japon otomobil üreticisinin üst düzey akü uzmanı salı günü yaptığı açıklamada, akü malzemelerinin üretim sürecinin basitleştirilmesinin uzun zamandır beklenen yeni nesil teknolojinin maliyetini düşüreceğini söyledi.

Toyota karbon nötrlüğü araştırma ve geliştirme merkezi başkanı Keiji Kaita, "Hem sıvı hem de katı hal akülerimiz için, mevcut akülerin çok büyük, ağır ve pahalı olduğu durumu büyük ölçüde değiştirmeyi hedefliyoruz. Potansiyel açısından, tüm bu faktörleri yarıya indirmeyi hedefleyeceğiz." diye konuştu.