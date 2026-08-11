Toyota'dan dev geri çağırma: 500 binden fazla araç servise çağrılıyor
Toyota, gösterge paneli ekranında yaşanabilecek olası bir arıza nedeniyle 2025-2026 model 508 bin 354 Camry Hybrid aracını geri çağırdı.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025-2026 model bazı Camry Hybrid araçlarını kapsadığı kaydedildi.
Söz konusu araçlar çalıştırılırken gösterge paneli ekranının arızalanabileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun dörtlü flaşörlerin, sinyallerin, emniyet kemeri uyarı sisteminin ve akıllı anahtar hatırlatıcısının devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi.
Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 508 bin 354 olduğu aktarıldı.
Toyota yetkili satıcılarının ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyerek sorunu gidereceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araç sahiplerine mektup gönderilerek bildirim yapılacağı kaydedildi.