Toyota'dan ultra lüks hamle! Rolls-Royce ve Bentley'e rakip geliyor

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Toyota'nın bu hamlesiyle Century'nin Japonya sınırları dışındaki bilinirliğinin artırılması ve markanın küresel ölçekte ultra lüks otomobil müşterilerine ulaşması hedefleniyor.

Century'nin hikayesi 1967'ye uzanıyor

İlk kez 1967 yılında tanıtılan Century, onlarca yıl boyunca Japonya'da makam şoförlü lüks limuzin anlayışının simgelerinden biri oldu.

Sınırlı sayıda üretilen ve ağırlıklı olarak Japonya'da satışa sunulan marka için önemli değişim 2023 yılında yaşandı. Toyota, Century ailesine bir SUV modeli ekleyerek markayı Lexus'un üzerinde konumlandırdı.

Küresel pazara açılma sinyalleri güçlendi

Century'nin Japonya dışına açılacağına ilişkin işaretler son dönemde daha da güçlendi.

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın, henüz resmi olarak satışa sunulmadığı ABD'de Century SUV ile görüntülenmesi dikkat çekti.

Toyota Teknoloji Başkanı Hiroki Nakajima da Detroit'te yaptığı açıklamada Century'yi "küresel bir model" olarak nitelendirdi. Nakajima, otomotiv sektöründen markaya ilişkin geri bildirim almak istediklerini ifade etti.

Century'nin Asya ve Orta Doğu'daki bazı pazarların yanı sıra Çin'de V6 motorlu SUV seçeneğiyle satışa sunulduğu belirtilirken, geleneksel V8 motorlu sedan Japonya'daki konumunu koruyor.

Lexus'un üzerinde konumlandırılacak

Toyota, Century'yi grubun en üst seviyesindeki marka olarak konumlandırmayı planlıyor. Lexus'un ise genel lüks otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam etmesi bekleniyor.

Bu stratejiyle Lexus'un kendi marka kimliğini geliştirmesi için daha geniş bir alan oluşturulurken, Century'nin doğrudan ultra lüks otomobil müşterilerini hedeflemesi amaçlanıyor.

Century'nin ürün gamı genişleyebilir

Toyota'nın Century planı mevcut sedan ve SUV modelleriyle sınırlı kalmayabilir.

Şirketin geçen yıl sergilediği yüksek yapılı coupe konsepti, markanın tasarım anlayışında yeni bir döneme hazırlanabileceği şeklinde yorumlandı. Geleneksel sedan çizgisinden farklı tasarlanan konsept, Century'nin klasik görünümünü daha modern ve gösterişli bir tasarımla birleştiriyor.

Hedefte Rolls-Royce, Bentley ve Maybach var

Century'nin küresel pazara açılmasıyla birlikte marka, Rolls-Royce, Bentley ve Maybach gibi ultra lüks otomobil üreticilerinin bulunduğu segmentte yer alacak.

Japon zanaatkarlığı ve daha sade tasarım anlayışının Century'nin öne çıkarmayı planladığı unsurlar arasında bulunduğu belirtiliyor. Ancak markanın Japonya'daki prestijini küresel pazarlarda da oluşturması önemli bir sınav olacak.

Özellikle Japonya'da devlet adamları ve İmparatorluk ailesiyle özdeşleşen Century'nin, yurt dışındaki ultra zengin müşteriler arasında da benzer bir marka algısı oluşturması gerekecek.

Tamamen elektrikli olmayacak

Toyota, gelecekteki Century modellerinin tamamının tamamen elektrikli olmayacağını açıkladı.

Markanın farklı güç aktarma seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği belirtilirken, geçmişte kullanılan V12 motorun yeniden gündeme gelebileceğine ilişkin iddialar da otomotiv dünyasında konuşuluyor.

Century'nin bağımsız bir ultra lüks markaya dönüştürülmesi stratejisinde Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın otomobillere olan ilgisinin de etkili olduğu ifade ediliyor.