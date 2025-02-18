Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta yüzde 30,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 azaldı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken, motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 22,4 azaldı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özel amaçlı taşıtta yüzde 67,5, motosiklette yüzde 54,2, traktörde yüzde 33,0, kamyonda yüzde 24,5, otobüste yüzde 22,1, minibüste yüzde 16,1, kamyonette yüzde 9,8 ve otomobilde yüzde 7,9 azaldı.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 813 bin 93 adet taşıtın devri yapıldı

Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,8'ini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 8,0'ını motosiklet, yüzde 3,4'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 104 bin 335 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4'ü Renault, yüzde 7,8'i Fiat, yüzde 7,0'ı Volkswagen, yüzde 6,6'sı Peugeot, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,5'i Toyota, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Citroen, yüzde 4,5'i BYD, yüzde 4,3'ü Ford, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Dacia, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,0'ı BMW, yüzde 1,8'i Chery, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 8,9'u diğer markalardan oluştu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 51,3'ü benzinli

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 51,3'ü benzin, yüzde 25,0'ı hibrit, yüzde 11,9'u elektrikli, yüzde 10,9'u dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı oldu.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 adet otomobilin ise yüzde 34,0'ı dizel, yüzde 31,7'si LPG, yüzde 30,3'ü benzin, yüzde 2,6'sı hibrit ve yüzde 1,2'si elektrikli oldu.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 35,1'i 1300 ve altı, yüzde 23,1'i 1401-1500, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 10,2'si 1501-1600, yüzde 7,7'si 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Araçların rengi daha çok gri oldu

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,1'i mavi, yüzde 11,5'i siyah, yüzde 4,3'ü kırmızı, yüzde 3,7'si yeşil, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi renkli oldu.