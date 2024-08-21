Trafikte motosiklet sayısı 5 milyon 764 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2024 verileri, trafiğe kayıtlı taşıtlar arasında motosikletin payının hızla arttığını ortaya koydu.

Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 19'unu motosiklet oluşturdu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19'unu motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre 2020 yılı temmuz ayında trafiğe kayıtlı taşıtlar arasında 3 milyon 512 bin payı yüzde 14,5 olan motosikletin payı, 2022 yılında yüzde 15,3'e, geçen yıl yüzde 16,8'e ve bu yıl temmuz'da da 5 milyon 764 ile yüzde 19'a ulaştı.

Trafiğe kayıtlı taşıtlar arasındaki otomobillerin payı ise ılımlı bir gerileme gösterdi. 2020 yılı temmuza ayında yüzde 54,1 olan otomobilin payı, yıllar içinde yüzde gerileyerek bu yıl temmuz'da yüzde 52,3 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında 30 milyon taşıt kaydedildi

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 30 milyon 261 bin 176 bin taşıtın yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 arttı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,8'i benzin, yüzde 1,9'u hibrit ve yüzde 0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.