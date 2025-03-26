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Trump yeni gümrük vergilerini bugün açıklayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün otomobil endüstrisine yönelik gümrük vergilerini açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Trump yeni gümrük vergilerini bugün açıklayacak
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 Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, otomobil endüstrisine yönelik tarifelerin bugün açıklanacağını ifade etti.

Karoline Leavitt, programında yapılan güncellemeye göre Başkan Donald Trump'ın bugün ABD yerel saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) basın toplantısı düzenleyeceğini ve otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacağını kaydetti.

Trump, hafta başında yapılan kabine toplantısında, çok kısa bir süre içinde otomobillere yönelik tarifeleri açıklayacaklarını ifade etmişti.

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