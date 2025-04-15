Trump'ın vergi hamlesine yanıt: Honda, otomobil üretimini ABD'ye kaydırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv sektörüne getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergilerinin ardından sektör çıkış yolları arıyor. Otomotiv devleri ise üretim merkelerini ABD'ye taşıyacak hamleler yapıyor.

Nikkei Gazetesi'nin haberine göre Japon otomotiv devi Honda, Meksika ve Kanada’daki bazı üretim faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımayı planlıyor. Şirket, ABD’de satılan araçların yüzde 90’ının yerel olarak üretilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Haberde, Honda’nın ABD’ye yönelik otomobil üretimini önümüzdeki iki ila üç yıl içinde yüzde 30’a kadar artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu adım, dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tüm otomobil ithalatlarına uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak değerlendiriliyor.

Honda yetkilileri konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.