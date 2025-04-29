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Trump’tan vergide geri adım: Otomotivde geçici rahatlama yarattı

Otomobil gümrük vergilerinde adımları rahatlatsa da yapısal riskler devam ediyor. Bernstein analistlerine göre, Trump’ın otomobil tarifeleriyle ilgili yumuşama mesajı sektöre kısa vadeli nefes aldırsa da üretim tanımı, bölgesel uyum kriterleri ve maliyet artışları gibi yapısal riskler belirsizliğini koruyor.

Haber Merkezi
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Trump’tan vergide geri adım: Otomotivde geçici rahatlama yarattı
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Bernstein analistleri, Trump'ın otomobil tarifeleri konusundaki geri adımının kısa vadeli bir rahatlama sağladığını ancak yapısal risklerin devam ettiğini savundu.

Analistler, “Açıklığa kavuşturulmadan, rahatlamanın kapsamı ve etkinliği oldukça belirsiz kalmaya devam ediyor” dedi.

ABD üretiminin nasıl tanımlanacağı, Meksika ve Kanada'nın uygun olup olmayacağı ve orijinal ekipman üreticilerinin hangi uyum gereklilikleriyle karşı karşıya kalacağı belirsizliğini koruyor.

Analistlere göre, tedarikçiler maliyetlerinde bir miktar iyileşme sağlayabilir, ancak daha yüksek araç fiyatları ve artan karmaşıklık kaçınılmaz.

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