TÜİK açıkladı: Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona dayandı

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Yeni kayıtlarla birlikte Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879’a yükseldi. Ağustos ayında ayrıca 917 bin 143 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Taşıt kayıtları geriledi

TÜİK verilerine göre yeni taşıt kayıtları bir önceki aya göre yüzde 17,2 geriledi. Bununla birlikte motosikletler yeni kayıtların yüzde 47,5’ini oluşturdu. Otomobillerin payı ise yüzde 38,4 oldu. Ayrıca kamyonetlerin payı yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Aylık bazda otomobil kayıtları yüzde 16,1 düştü. Motosiklet kayıtlarında ise yüzde 18,2 azalış görüldü. Buna karşılık minibüs kayıtları yüzde 12,2 arttı.

Otomobil kayıtları yıllık yüzde 30,5 geriledi

Ağustos’ta toplam taşıt kaydı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Bununla birlikte otomobil kayıtlarındaki yıllık düşüş yüzde 30,5 oldu. Ayrıca motosiklet kayıtları yüzde 13,6 geriledi. Kamyonetlerde ise yüzde 4,7 düşüş kaydedildi. Buna karşılık otobüs kayıtları yüzde 12,9 arttı.

En büyük pay otomobillerin

Ağustos sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu. Bunların yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu. Ayrıca motosikletlerin payı yüzde 21,8 olarak kaydedildi. Kamyonetlerin payı ise yüzde 14,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustosta ikinci el araç hareketlendi

Öte yandan Ağustos ayında 917 bin 143 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devirlerin yüzde 66,4’ünü otomobiller oluşturdu. Ayrıca kamyonetlerin payı yüzde 13,7 oldu. Motosikletler ise toplam devirlerin yüzde 12,5’ini oluşturdu.

Renault zirvede, TOGG dördüncü sırada

Ağustos ayında 66 bin 48 yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Markalar arasında Renault yüzde 12,3 ile ilk sırada yer aldı. Ardından Volkswagen yüzde 8,5 pay aldı. Hyundai’nin payı yüzde 8,4 olurken, TOGG yüzde 7,3 seviyesinde gerçekleşti. Toyota ise yüzde 7,2 pay aldı.

Yeni otomobil kayıtlarında elektrikli araçların payı yüzde 18,1’e ulaştı

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 342 bin 134 taşıt trafiğe kaydedildi. Bununla birlikte yeni kayıtlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azaldı. Ayrıca 41 bin 641 taşıtın kaydı trafikten silindi.

Böylece sekiz aylık dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 300 bin 493 arttı. Elektrikli otomobillerin yeni kayıtlardaki payı yüzde 18,1 oldu

Ocak-Ağustos döneminde 600 bin 859 otomobil trafiğe kaydedildi. Bunların yüzde 40,8’i benzinli araçlardan oluştu. Ayrıca hibritlerin payı yüzde 32,1’e ulaştı. Elektrikli otomobiller yüzde 18,1 pay aldı. Dizel araçların payı ise yüzde 7,8 oldu. Buna karşılık LPG’li otomobiller yüzde 1,2 seviyesinde kaldı.

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu

Ayrıca sekiz ayda kaydedilen otomobillerin yüzde 41,5’i gri renkteydi. Gri otomobil sayısı 249 bin 624 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte beyazın payı yüzde 25,5 oldu. Siyah otomobiller ise yüzde 12 pay aldı.