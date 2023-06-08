Turist otobüsleri alanında Avrupa’nın aranan markası haline geldi

Esra Özarfat

BURSA - Otomotiv yapısındaki köklü geçmişini 2009 yılında niş bir alanla zenginleştiren Erener Otomotiv A.Ş., Bursa'da barındırılan özel lüks otobüslerle başta Fransa, Almanya İtalya, İngiltere gibi ülkelerde olmak üzere Avrupa'nın genelindeki tüketicilere daha fazla hizmet veriyor. Erener Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Eren, IVECO'nun Türkiye'deki ilk hücrelerini üstlenmesini sağlayan, niş bir pazarda özellikle Avrupa turizmsanayi talep ettiğini özel, lüks, midibüs olarak çalıştıran araçların ürettiklerini anlattı. Ürün gamında 9,5 - 10 metre uzunluğundaki otobüsler ile 7,76 - 9 metre aralığında midibüslerin yer aldığını anlatan Eren, Fransa'da bu bölgede yüzde 65'lerin üzerinde pazar payına sahip olması, ayrıca İtalya, Yunanistan, Almanya, Belçika, Norveç , Polonya, Hırvatistan, İngiltere ve İrlanda gibi pek çok Avrupa işletme distribütörlükler yoluyla etkili olmaya çalıştı.

Zafer ve Devrim markalarıyla pazarda

Kendi markaları Glory ile turist otobüsleri alanında farklı bir alan oluşturduklarına işaret eden Rengin Eren, “Glory modelimiz Mercedes’in Atego kamyonundan uyarlanan bir markamız. Atego kamyonunun dingil ve motorunun üzerine müşteri talepleri doğrultusunda özel tasarımız olan modelimizi inşa ediyoruz. İsteğe bağlı olarak araç içinde masa, televizyon, tuvalet, cam tavan gibi uygulamalar yapıyoruz. Aynı uygulamaları Iveco 70C Daily şase üzerine yaptığımız Revolution modelimiz de bulunuyor. Satış noktalarımızdaki servis garantisiyle Mercedes’den veya Iveco’dan orijinal tüm yedek parçalar rahatlıkla temin edilebiliyor” dedi. Avrupa’da turist otobüslerinin gruplardaki kişi sayısına göre belirlendiğini ifade eden Rengin Eren, Glory ve Revolution gibi modellerin 39 kişiye kadar turist kafileleri için tercih edildiğini, büyük otobüslere göre, şehir içinde hareket kabiliyetlerinin fazlalığıyla öne çıktıklarını söyledi.

Kalite ve işçilikle fark yaratıyor

Global pazarda paylarını artırmak için uluslararası fuarlara katılım sağladıklarına değinen Rengin Eren, Ekim ayında düzenlenecek olan, otobüs endüstrisinde dünyanın en önemli buluşma noktalarından birisi olan BUSWORLD Belçika fuarında da yer alacaklarını duyurdu. Lüks tüketime yönelik araçların yanı sıra şehir içi toplu taşıma, personel, okul taşımacılığına yönelik modeller de ürettiklerinin altını çizen Rengin Eren, Avrupa’da karoseri işi yapan fabrikaların belli modellerinin üreticisi olduklarını da anlattı.

Eren şu bilgileri verdi: “Fransa ve Birleşik Krallık’a distribütörlerimiz aracılığıyla tamamen kendi patentli modelimizi satıyoruz. Polonya ve İtalya gibi birkaç ülkede de farklı üst yapıcı firmaların, bazı modellerinin ve onlar için özel olarak tasarladığımız modellerin üreticisi durumundayız. Ayrıca tüm modellerimizin homoligasyon testlerini de yapıyoruz. Tasarımın ötesinde mühendislikten, trafiğe çıkış belgesine kadar kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Bu alanda ciddi bir mühendislik altyapısına sahibiz. Tedarik zincirini oluştururken Avrupa’da servisi olmasına ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olmasına dikkat ediyoruz. Üretimimizin tamamı ihracata yönelik. Avrupa’da tanınan bir markayız. Karoseri sektöründe kalite ve işçilik noktasında fark oluşturuyoruz. Kaliteyi seven ve ince işçilikten hoşlanan müşterilere hitap ediyoruz.”