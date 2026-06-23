Türk otomotivi girişim sermayesiyle büyüyecek

İMAM GÜNEŞ

Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü, küresel mobilite dönüşümünde rekabet gücünü artırmak için yeni bir adım attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde kurulan OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu, yapay zekâ, otonom sürüş, bağlantılı araçlar ve batarya teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlere yatırım yaparak sektörün teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Beş yıl içinde 25 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşması planlanan fon, otomotiv sanayisi ile girişimcilik ekosistemi arasında köprü kuracak.

Fonun tanıtım etkinliği; OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı’nın ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın teşrifleriyle, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim H. Öztop, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda ihracatçı firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu ile otomotiv sektöründeki üretim, tedarik ve hizmet süreçlerinde yaşanan dönüşüme finansal ve stratejik destek sağlayacaklarını söyledi. Fonun akıllı araç ve otonom sürüş sistemleri, elektrikli araç ekosistemi, donanım ve altyapı teknolojileri ile dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarına odaklanacağını belirten Bolat, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve mobilite sektörünün ihtiyaçlarına en yüksek katkıyı sağlayacak girişimlerin destekleneceğini ifade etti. OİBVenture’in yüzde 3 girişim sermayesi yatırım yükümlülüğünü yerine getirmenin en güvenli, en rasyonel ve en verimli yolu olduğunu vurgulayan Bolat, “Bu fona aktarılacak kaynaklar, kaynağın çıktığı yere, yani doğrudan kendi sektörünüze geri dönecektir” dedi.

“Dönüşümün öncülerinden olmalıyız”

Yalnızca araç üretmenin yeterli olmadığını dile getiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sözlerine şöyle devam etti: “Sektörde iddiamızı sürdürebilmemiz için dönüşümün öncülerinden biri olmak zorundayız. İstanbul gibi devasa metropollerimizdeki trafik sorununu, sadece yeni yollar yaparak çözemeyiz. Bu kronik sorunu akıllı yazılımlarla, esnek iş modelleriyle ve mikro mobilite araçlarıyla aşabiliriz. Dolayısıyla yeni nesil ulaşım araçlarına, karbon ayak izini azaltan çevreci teknolojilere, otonom yazılımlara ihtiyaç var. En önemlisi bu fikirleri büyütecek finansmana ihtiyaç var. OİB *Venture Mobilite İnovasyon Fonu, sadece girişimlere yatırım yapmayacak. Türkiye’yi, ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimizin hızlanmasına katkı yapacak.”

Beş yılda 25 milyon dolarlık büyüklük hedefi

Fona ilişkin detayları paylaşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, şunları söyledi: “OİB tarafından kaynak taahhüdü olarak belirlenen 75 milyon TL’nin fon hesabına aktarılması ile fonumuz işler hale geldi. Amacımız bu fonu önümüzdeki yıllarda sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte büyüterek beş yıl içinde 25 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştırmaktır. Fonumuzun yatırım odağında; yazılım temelli otomotiv çözümleri, robotik, otomasyon, ileri sürüş destek sistemleri, yapay zeka, siber güvenlik, bağlantılı araç teknolojileri, elektrifikasyon ve batarya teknolojileri gibi alanlar yer alacak” diye konuştu.

OİBVenture’ı kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosistemini ortak bir hedef etrafında buluşturan stratejik bir kalkınma aracı olarak gördüklerini aktaran Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim H. Öztop, “Bu dönüşümü sadece sektörel bir değişim olarak değil, stratejik bir kalkınma fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve ülkemizin dönüşümüne yön verecek stratejik sektörlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Otomotiv sektörü ihracatta 43 milyar dolara odaklandı

Geçen yıl 41,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, sektör olarak bu yıl sonuna kadar 43 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin ihracatında kilo başına ihracat değeri ortalama 1,6 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Yazıcı, sektörle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu değer otomotiv ana sanayisi için 13,8 dolar, tedarik sanayisi için ise 6,3 dolardır. En yakın sürede otomotiv sektörünün ortalama 9,3 dolar olan kilo başına ihracat değerini 10 doların üzerine çıkartmak üzere çalışıyoruz.”