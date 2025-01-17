“Türkiye, Çinli EV’ye adres olabilir”

Araştırma ve danışmanlık firması Gartner yayınladığı bir raporda, otomobil markalarının kapasite fazlası ve fiyat rekabetiyle mücadele etmesi nedeniyle birçok Avrupa ve Kuzey Amerika otomobil fabrikasının bu yıl kapanma veya satılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gartner raporunda otomobil üreticilerinin emisyon hedefleri ve gümrük vergileri gibi sorunlar nedeniyle 2025 yılında iki kıtada üretim kapasitesini azaltacağını, Çin’in ise yazılım ve elektrifikasyondaki üstünlüğü nedeniyle elektrikli araç (EV) hakimiyetinin artacağı görüşünü dile getirdi.

Gartner Başkan Yardımcısı analist Pedro Pacheco siyasi ve toplumsal baskının artan rekabetle dengeleneceği yüksek maliyetli ülkelerde kapanışların veya satışların daha olası olduğunu söyledi.

Pacheco, “Bu biraz düdüklü tencereye benziyor. Baskı arttıkça artacak ve bu da otomobil üreticilerini daha pragmatik kararlar almaya itecek” dedi.

Gartner raporunda Çinli markaların ticaret engellerini aşmak için fabrika satın alabileceği ya da daha düşük maliyetli Avrupa ülkelerinde ya da Fas ve Türkiye gibi ticaret ortaklarında yeni fabrikalar açabileceğini öngörüsüne de yer verildi. Gartner, elektrikli otobüs, otomobil, kamyonet ve ağır kamyon sevkiyatlarının 2025 yılında toplamda yüzde 17 artacağı öngörüsünde bulundu.

Raporda otomobil üreticileri tarafından pazarlanan tüm araç modellerinin yüzde 50’sinden fazlasının 2030 yılına kadar elektrikli araç olacağını tahminine de yer verildi.

Pacheco, bu değişimi başarmak için otomobil üreticilerinin EV üreticilerinden ve dijital firmalardan yazılım mimarisi satın alabileceklerini Ar-Ge merkezlerini güçlendirebileceklerini ya da teknoloji şirketleriyle ortak girişimler oluşturabileceklerini kaydetti.

Alman otomobil tedarikçisi Bosch’un CEO’su Stefan Hartung da önceki gün Auto Motor und Sport dergisine verdiği demeçte AB’nin 2025 emisyon kurallarından kaynaklanan aksaklıklardan çekindiğini belirterek Birliğin “hedef tutturamayan şirketlere ceza kesmekten kaçınması gerektiğini” vurgulamıştı.

Fransız PFA’nın başkanı Luc Chatel de Avrupa’nın otomotiv endüstrisinin artık 2030 ve 2035 EV hedefl erine ulaşma ihtimalinin olmadığını savundu.