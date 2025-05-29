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Türkiye, elektrikli araç satışında dünyanın en büyük 10 pazarı arasına girdi!

Türkiye, Nisan ayında gerçekleştirdiği 11 bin 173 elektrikli araç satışıyla dünya genelinde en büyük 10 pazar arasına girmeyi başardı. Küresel çapta ise elektrikli araç satışları, tüm zamanların en yüksek Nisan ayı seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 29 oranında artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Türkiye, elektrikli araç satışında dünyanın en büyük 10 pazarı arasına girdi!
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İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu New AutoMotive'in verilerine göre, Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyanın en büyük 10 pazarı arasına girdi.

Nisan ayında dünya genelinde 977 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadar bir Nisan ayında kaydedilen en yüksek satış olarak öne çıkarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artış yaşandığı belirtildi.

Türkiye'de 11 bin 173 elektrikli araç satıldı

Çin, nisandaki toplam satışların yüzde 68'ini tek başına karşılarken, ABD satışların yüzde 10'unu oluşturdu. Almanya'da nisanda 45 bin 354, Fransa'da 25 bin 882, İngiltere'de 24 bin 53, Belçika'da 12 bin 469 ve Türkiye'de 11 bin 173 elektrikli araç satıldı.

Bunu 10 bin 942 elektrikli araç satışıyla Norveç, 9 bin 661 elektrikli araç satışıyla Hollanda ve 9 bin 561 elektrikli araç satışıyla Danimarka izledi.

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