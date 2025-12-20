Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon adet eşiğini kalıcı hale getiriyor

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ocak ve şubat ayları dışında bu yılın 8 ayında rekor satış seviyeleri görüldüğünü belirterek, "Otomotiv pazarının yılı yaklaşık 1 milyon 350 bin adet seviyesinde yeni bir rekorla tamamlamasını bekliyoruz." dedi.

İsmail Ergun, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 öngörülerini paylaştı.

Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılı performansına değinen Ergun, ÖTV muafiyetinin yalnızca yerli araçlara uygulanması nedeniyle ocak ve şubat aylarında bir önceki seneye göre düşüşle başlandığını söyledi.

Ergun, yılın devamında yeni elektrikli model lansmanları, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların vergi düzenlemesine ilişkin beklentilerin tetiklediği öne çekilmiş talep sayesinde pazarın özellikle de elektrikli araç satışlarında güçlü bir ivme kazandığını vurguladı.

Özellikle ÖTV alt matrah limitinde kalan modellerde dikkati çekici bir talep artışı yaşandığını aktaran Ergun, "Ocak ve şubat ayları hariç bu yılın 10 ayının 8'inde rekor satış seviyeleri görüldü. 2025 Ocak-Kasım döneminde binek araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 938 bin adede ulaştı. Mevcut görünüm doğrultusunda toplam otomotiv pazarının yılı yaklaşık 1 milyon 350 bin adet seviyesinde yeni bir rekorla tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ergun, Türkiye otomotiv pazarının artık 1 milyon adet seviyesinin altına inmesinin zor göründüğü belirterek, Türkiye'nin yeni teknolojileri hızlı benimseme gücünün, elektrikli araçlara yönelik güçlü tüketici ilgisinin ve uzun yol kullanım ihtiyaçlarını karşılayan şarj edilebilir hibrit modellerin hızla yükselmesinin bu durumu destekleyen temel faktörler olduğunu bildirdi.

2026'da pazarın 2025'e paralel seviyede gerçekleşmesini öngördüklerine işaret eden Ergun, "Kredi faizlerinin düşüş trendine girmesiyle birlikte bireysel kullanıcıların finansmana erişiminin kolaylaşacağını ve bunun da talebi canlı tutacağını değerlendiriyoruz." dedi.

BYD'nin Türkiye'deki model sayısı 9'a, satış adedi 40 bin 770'e ulaştı

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, markanın Türkiye'de elektrikli mobilite dönüşümüne güçlü bir ivme kazandırdığını vurgulayarak, teknoloji odaklı yaklaşımları, yüksek donanım seviyeleri ve ulaşılabilir premium konumlandırmaları sayesinde tüketicilerin elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde kritik bir rol üstlendiklerini anlattı.

Ergun, yıl boyunca ürün gamlarını hızla genişlettiklerinin altını çizerek, "Şubat ayında TANG modelimizin lansmanını gerçekleştirdik. Yılın son çeyreğinde SEALION 7'yi pazara sunduk, onu ATTO 2 modeli takip etti. Böylece Türkiye'deki toplam model sayımızı 9'a yükselttik. Tüm modellerimiz Türk tüketicileri tarafından yoğun ilgi gördü. Kasım sonu itibarıyla ulaştığımız 40 bin 770 adetlik satış performansımızla 2025'in en hızlı büyüyen markası olduk. Elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşan yeni enerjili araç pazarının da lideri konumundayız." şeklinde konuştu.

Her biri kendi segmentinin en çok tercih edilen ilk üç otomobilden biri olan modelleriyle müşterilerin gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını kaydeden Ergun, "SEAL U'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ocak-kasım döneminde SEAL U'nun Türkiye'de satılan tüm SUV'lar içinde en çok tercih edilen ikinci model oldu. Ayrıca tüm şarj edilebilir hibrit pazarının ve D-SUV segmentinin de lideri konumunda." ifadelerini kullandı.

Ergun, bayilik yapılanmalarının da bu büyümeye paralel güçlendiğini ve bugün Türkiye genelinde 33 şehirde 43 bayiye ulaştıkları bilgisini paylaştı.

"Türk tüketicisinin beklentilerini karşılayan modelleri sunacağız"

Ergun, 2025'in markanın DNA'sında bulunan teknoloji ve AR-GE gücünü Türkiye ile buluşturdukları bir dönem olduğunu anlatarak, 11 Eylül'de İstanbul Kemerburgaz'da gerçekleştirdikleri, yüzen, zıplayabilen ve kendi etrafında dönebilen YANGWANG U8 ve U9 modellerini Avrupa'da ilk defa gerçekleştirilen BYD Teknoloji Şovu'nda sahneye taşıdıklarını, Türkiye'yi BYD'nin inovasyon gücü ile tanıştırdıklarını anımsattı.

BYD olarak Türkiye'de kısa sürede güçlü ve geniş bir model yelpazesi oluşturduklarını belirten Ergun, "Her biri kendi segmentinde iddialı birer seçenek sunan bu modellerle Türkiye pazarında büyümemizi gelecek dönemde de sürdüreceğiz. 2026'da da Türk tüketicisinin beklentilerine tam karşılık veren, markanın ulaşılabilir premium konumlandırmasını güçlendiren yeni modelleri pazara sunmayı ve ürün çeşitliliğimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de elektrikli araç penetrasyonu artmaya devam edecek"

Ergun, 2025'in Türk tüketicisinin elektrikli mobiliteye ilgisinin belirgin şekilde arttığı bir dönem olduğuna dikkati çekerek, 2023 öncesi toplam satışların sadece yüzde 1'ini oluşturan elektrikli araç pazarının 2024 sonunda yaklaşık 100 bin adetlik satışla pazardan yüzde 10 pay aldığını anımsattı.

Ocak-kasım döneminde ise elektrikli otomobil satışlarının 165 bin adede ulaştığını ve pazardan yüzde 18 pay elde ettiğini aktaran Ergun, şöyle devam etti:

"Şarj edilebilir hibritlerin güçlü bir alternatif olarak konumlanması, bağlantılı sürüş teknolojilerindeki gelişmeler ve hızla genişleyen altyapı yatırımları da elektrikli mobilite dönüşümün ana bileşenlerden oldu. 2023'te Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 adet şarj edilebilir hibrit araç satılırken, 2024'te bu rakam BYD SEAL U DM-i modelimizin katkısıyla 9 bin 921 adede ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise şarj edilebilir hibrit satışları 42 bin 857 adetle, pazardan yüzde 5'lik bir pay aldı. Yılın otomobili seçilen SEAL U'nun DM-i versiyonu, Türkiye'de şarj edilebilir hibrit segmentini ulaşılabilir hale getirerek pazarın büyümesinde önemli rol oynadı."

"Türkiye'de satılan her beş araçtan biri yeni enerjili araç"

İsmail Ergun, yıl boyunca pazara 15'ten fazla yeni model giriş yaptığına işaret ederek, bu dinamizmin gelecek dönemde devam etmesiyle birlikte elektrikli araç penetrasyonunun artmasının beklendiğini söyledi.

Ergun, "Yeni enerjili araç pazarı, yani elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerin toplamı 11 ayda 207 bin 522 adetlik satışa ulaşarak toplam binek pazarının yüzde 22,1'ini oluşturdu. Bu tablo, Türkiye'de satılan her beş araçtan birinin yeni enerjili araç olduğunu gösteriyor. BYD ise bu segmentte liderliğini sürdürüyor." dedi.

Şarj ağı altyapısı tarafında da güçlü bir gelişme yaşandığına değinen Ergun, Türkiye'de şarj ağı işletmecisi sayısının 181'e yükseldiğini vurguladı.

Ergun, "Bu rakam 2023'te sadece 10'du. Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı ekim ayı itibarıyla 36 bine ulaştı ve Türkiye, Avrupa'daki 'her 10 araca 1 soket' standardını karşılamaya devam etti. Alt yapıdaki bu büyüme, Türkiye'de elektrikli mobilitenin penetrasyonunun artmasında kritik rol oynadı." şeklinde sözlerini tamamladı.