Türkiye otomotivde teknoloji üssü oluyor! Bakan Kacır: Yılda 1 milyon elektrikli araç üretilecek

Türkiye elektrikli araç üretiminde hedef büyüttü. Otomotivde teknoloji üssü olma yolunda ilerleyen Türkiye üretim yapan 8’i küresel marka ile elektrikli araç üretimini artırmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2000 yılından bu yana küresel markaların Türk otomotiv endüstrisine 18 milyar dolar yatırım yaptığını, en büyük 100 küresel tedarikçiden 30’dan fazlasının Türkiye’de üretim tesisi açtığını söyledi.

AR-GE ve tasarım merkezi sayısı arttı

Bakanlık tarafından akredite edilen, üretici ve tedarikçilere ait AR-GE ve tasarım merkezi sayısının 162’ye ulaştığını belirten Kacır, Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Bakan Kacır, “2012 yılından günümüze kadar otomotiv ana sanayii ile yan sanayiine yönelik yatırımlar için, yatırımcılarımızın bakanlığımıza yaptıkları başvurular sonucunda 2 bin 588 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında öngörülen sabit yatırım tutarı 878,9 milyar TL, öngörülen istihdam sayısı ise 105 bin 481 kişi oldu” dedi.

Türkiye’de araç üretimi 1,4 milyonun üzerine çıktı

Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin lokomotif sanayi kolu olan otomotiv endüstrisini yoğun bir şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: Otomotiv sanayimiz 2 milyonun üzerinde kurulu kapasitesi 37,2 milyar dolarlık ihracat hacmi, 550 bin kişiyi aşan istihdam katkısı ve dünyanın en büyük 13’üncü üreticisi olması hasebiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sanayi kolu. Türkiye’de araç üretimi 2002 yılında 300 binlerde iken, 2023 yılında 1,4 milyonun üzerine çıkarak 5 kat arttı. Bu artış söz konusu dönemde yüzde 7’lik yıllık bileşik oranına işaret ediyor.

“Hedef 1 milyon elektrikli araçlık üretim kapasitesine ulaşmak”

Elektrikli araç üretiminde rekabet gücünü yükseltmeyi amaçladıklarını da ifade eden Kacır “Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki gücü, elektrikli araç üretimi alanında da artırılması amaçlanıyor. Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yılda en az 1 milyon elektrikli araçlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yıllık asgari 150 bin adetlik elektrikli araç üretimi kapasitesi sağlayacak yüksek yerli katkı oranına sahip AR-GE merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar desteklenecek. Batarya çağrısı çerçevesinde ise 2030 yılına kadar 80 GWh büyüklüğünde kapasite inşa edilecek” dedi.

Ülkemizde üretim yapan 13 markadan 8’i küresel

Otomobil yatırımlarını Türkiye’ye çekme konusunda gayretlerinin süreceğini belirten Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerli ve milli elektrikli aracımız Togg vasıtasıyla elektrikli araç ve sürücüsüz mobilite ekosistemine dönüşüm bağlamında küresel ölçekte iddialı bir giriş yaptık ve 1,5 yılda 45 bin Togg’u sahipleriyle buluşturduk. Elektrikli otomobillere ve yeni teknolojilere yönelik kararlılığımız; Ford, Toyota, Renault gibi birçok küresel markanın yeni nesil araç üretimlerini Türkiye’ye taşımasına vesile oldu. Hâlihazırda ülkemizde otomobil üretimi yapan 13 markadan 8’i küresel markalar olup bunların desteklenmesine ve özellikle yeni teknoloji yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştirmelerine teşvik devam edecek. Otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere, otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımlara yönelik olarak yatımcılarla görüşmelerimiz bu yıl da sürecek.”