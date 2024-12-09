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Türkiye pazarı bu yıl çifte rekora koşuyor

Otomotiv sektörünün önde gelen veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 2024 yılı değerlendirmelerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Türkiye pazarı bu yıl çifte rekora koşuyor
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İSTANBUL/EKONOMİ

Ertelenmiş talep ve yeni model lansmanlarının cazibesinin, tüketici ilgisini canlı tutmaya devam ettiğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 11 ayda otomotiv satışlarının 1 milyon adeti geçtiğini hatırlatarak hem sıfır hem de ikinci el pazarında yıl sonunda yeni rekor beklediklerini açıkladı. Yalçın, parasını enflasyon karşısında korumak isteyen ancak ev veya gayrimenkul alamayan tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesiyle birlikte, markaların yıl sonu kampanyalarının satışları destekleyecek önemli bir etken olmayı sürdürdüğünü söyledi. Filo sektörünün yatırımlarını sınırlı da olsa artırdığını aktaran Yalçın, “Bu da pazarın toplam hacmine ciddi katkı sağlayarak aralık ayı satışlarını yukarı taşıyabilir. Aralıkta satışların 160- 180 bin adet seviyelerine ulaşması oldukça muhtemel. Bu durumda, 2024 yılı satışlarının yaklaşık 1 milyon 240 bin ile geçen yılki 1 milyon 232 bin 635 rekorunu geride bırakması şaşırtıcı olmayacak” dedi.

Sıfırdaki artış ikinci eli canlandırdı

İkinci el otomobil pazarında ise özellikle yaz aylarında başlayan artış trendinin devam ettiğini vurgulayan Yalçın, “İkinci el otomobil satışları temmuz ayından bu yana artıyor. 10 ayda pazardaki daralma yüzde 2,71’e kadar geriledi. Yıl sonunda farkın kapanarak 2023'ün aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor” diye konuştu.

Türkiye otomotiv sektörünün zorluklara rağmen talep ve satış açısından büyüme trendini sürdürdüğünün altını çizen Hüsamettin Yalçın, “Bundan sonraki yıllarda da sıfır kilometre araç pazarının 1 milyon adetten, ikinci el pazarının ise 7 milyon adetten aşağı düşmesini beklemiyoruz” diye konuştu. 

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