Türkiye’de 10 otomobilden biri elektrikli!

Türkiye'de 2024 yılında elektrikli araçların pazardan aldığı pay yüzde 10'un üzerine çıktı. 2023 yılında yüzde 7,5 olan elektrikli araçların pazar payı, geçen yıl yüzde 10,7'ye yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, elektrikli araç pazarı geçen yıl yüzde 45,9 büyüme gösterdi ve 105 bin 315 adede ulaştı. 2023 yılında 72 bin 179 elektrikli araç satılmıştı.

Satışların 99 bin 479 adedi saf elektrik, 5 bin 826 adedi uzatılmış menzilli araçlarda oldu.

TOGG'un satış rakamı yılın tamamında 30 bin 93'e ulaşarak, Tesla'nın üç katına yakın bir seviyeye ulaştı. Tesla'nın satışları 11 bin 534 adet seviyesinde gerçekleşti.