Türkiye'de Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışları rekor kırdı

Türkiye'de otomotiv satışları 2024 yılında rekor seviyeye çıkarken, en dikkat çekici olan da lüks otomobil satışlarındaki rekorun yenilenmesi oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında ultra lüks otomobil markaları Bentley, Ferrari ve Lamborghini’nin Türkiye’deki satışları yüzde 63 artışla toplamda 83 adet oldu.

2023 yılında da bu üç markanın toplam satışları 83 olmuştu.

Son 10 yılda bu üç markanın satışlarının en düşük olduğu dönem 2018 yılı olurken, 2018'te üç markanın toplam satış adedi 31 olmuştu. 2022 yılında toplamda 3 markanın satışı 51 olurken, 2023’te yüzde 63 artış görüldü.

2024'te üç marka içinde en yüksek satış 37 adet ile Bentley'de görüldü. 2024 Bentley satışlarında rekor gerçekleşen bir yıl olurken, 24 adet Ferrari, 22 adet de Lamborghini satıldı.